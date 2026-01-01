Hosting Next.js

Despliega apps de Next.js en minutos, no en horas

Dominio gratis por 1 año
Email profesional gratis por 1 año
SSL gestionados gratis
desdeMXN58.99/mes
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Garantía de reembolso de 30 días
hosting de Next.js

Planes de hosting Next.js con un precio mensual claro

Aloja tu app Next.js con confianza en una infraestructura fiable diseñada para producción. Pruébalo sin riesgos con nuestra garantía de reembolso de 30 días.
Más vendido
-82%
Business
Más herramientas y poder para crecer
MXN319.99
MXN58.99/mes
Elegir plan
Obtén 48 meses por MXN 2,831.52 (valorado en MXN 15,359.52). Se renueva por MXN 299.99/mes.
5 apps web
50 sitios web
2 núcleos de CPU
3 GB RAM
50 GB del almacenamiento NVMe más rápido del mundo
5 buzones por sitio web - gratis durante 1 año

Beneficios de Business

Conector incluido
GRATIS
Construye con Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Dominio gratis durante 1 año
Certificados SSL administrados
GRATIS
CDN interna global
GRATIS
Integración de GitHub con implementaciones automáticas
Implementaciones basadas en IDE
NUEVO
Respaldos diarios y bajo demanda
Firewall de aplicaciones web
Gestión del tráfico mediante bots de IA
Ancho de banda ilimitado
Base de datos MySQL administrada
-71%
Cloud Startup
20 veces más potencia con hosting cloud
MXN490.99
MXN140.99/mes
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Obtén 48 meses por MXN 6,767.52 (valorado en MXN 23,567.52). Se renueva por MXN 455.99/mes.
10 apps web
NUEVO
Ilimitado sitios web
4 núcleos de CPU
4 GB RAM
100 GB del almacenamiento NVMe más rápido del mundo
Ilimitado buzones por sitio web - gratis durante 1 año

El plan Business y además:

Soporte prioritario 24/7
Obtén más control y estabilidad con una IP dedicada
Gestiona picos de tráfico con un aumento de potencia durante una semana o un mes
Rendimiento de base de datos y límites de conexión superiores
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El precio mostrado es la tarifa mensual sin incluir los impuestos aplicables. El precio total del plan que debes pagar por adelantado incluye la tarifa mensual multiplicada por el número de meses de tu plan más los impuestos aplicables.

Puedes pagar hasta en 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Diseñado para la forma en que Next.js escala

Despliega tu app de Next.js sin tener que lidiar con la configuración del servidor. Sube tu código y el hosting Node.js de Hostinger se encarga de la compilación, el entorno de ejecución y el enrutamiento para que las rutas de SSR, ISR y API funcionen como esperas. Tu proyecto también se ejecuta en una infraestructura creada para ofrecer un rendimiento constante y un tiempo de actividad fiable, con capacidad para gestionar el tráfico a medida que crece. Esto te ofrece un atajo hacia la producción y ahorra tiempo dedicado a las tareas de operaciones.
hosting Next.js

Sube tu código, nosotros nos encargamos del resto

1. Conecta tu proyecto

1. Conecta tu proyecto

Conéctate a GitHub, sube un archivo ZIP o despliega desde el asistente de código de IA. Tu marco se detecta automáticamente, los comandos de creación se gestionan y todo está listo para publicar.

2. Implementa al instante

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Lanza tu app web en segundos. Servidores, seguridad y escalabilidad, todo resuelto.

3. Gestiona y escala

3. Gestiona y escala

Mantén el control y crece con confianza. Supervisa el rendimiento, mapea dominios y vuelve a desplegar automáticamente.

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Ubicación de servidor recomendada:

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Implementación local, alcance global

Elige un de servidor o CDN cercano a tu público para optimizar la velocidad de carga. Contamos con centros de datos y CDN alrededor del mundo, en América, Europa, Asia, Sudáfrica y Australia.
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Preguntas frecuentes: hosting Next.js

Respondemos las preguntas más frecuentes sobre los servicios de hosting Next.js.
El hosting de Next.js es un entorno de producción para ejecutar apps de Next.js con el tiempo de ejecución de Node.js, el proceso de compilación y las funciones del lado del servidor que necesita tu app. Es importante porque los proyectos de Next.js suelen depender del SSR, las rutas de API y el renderizado dinámico, algo que el hosting estático por sí solo no puede gestionar.
Con un VPS, tú mismo gestionas el sistema operativo, la versión de Node.js, el gestor de procesos, las actualizaciones de seguridad y la configuración de despliegue. Con nuestro hosting de Node.js, estas tareas del servidor se gestionan por ti, así que puedes desplegar tu app de Next.js sin mantener la pila del servidor.
Sí. Conecta tu cuenta de GitHub, concede acceso al repositorio privado y despliega desde la rama que quieras. Las actualizaciones se pueden obtener de Git igual que con un repositorio público.
Sí, los planes incluyen límites de recursos y, si tu app crece por encima de estos, puede que necesites mejorar tu plan. No cobramos cargos sorpresa por exceso de uso en picos de tráfico normales, pero un uso sostenido que supere la capacidad de tu plan puede requerir un nivel superior.
Sube tu app a un repositorio Git, conéctala a Hostinger y despliega la rama que quieras ejecutar en producción. Si vienes de otro proveedor web, puedes apuntar tu dominio después del despliegue y migrar las variables de entorno y los ajustes de compilación según lo necesites.

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