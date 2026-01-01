Alojamiento Gatsby

Implementa sitios Gatsby en minutos, no en horas.

Dominio gratis por 1 año
Email profesional gratis por 1 año
SSL gestionados gratis
desdeMXN58.99/mes
Empezar ya
Garantía de reembolso de 30 días
alojamiento de Gatsby

Precios sencillos para el alojamiento de Gatsby

Aloja tu aplicación Gatsby con total confianza en un alojamiento Node.js fiable y diseñado para producción. Todos los planes incluyen una garantía de reembolso de 30 días, para que puedas probarlo sin riesgos.
Más vendido
-82%
Business
Más herramientas y poder para crecer
MXN319.99
MXN58.99/mes
Elegir plan
Obtén 48 meses por MXN 2,831.52 (valorado en MXN 15,359.52). Se renueva por MXN 299.99/mes.
5 apps web
50 sitios web
2 núcleos de CPU
3 GB RAM
50 GB del almacenamiento NVMe más rápido del mundo
5 buzones por sitio web - gratis durante 1 año

Beneficios de Business

Conector incluido
GRATIS
Construye con Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Dominio gratis durante 1 año
Certificados SSL administrados
GRATIS
CDN interna global
GRATIS
Integración de GitHub con implementaciones automáticas
Implementaciones basadas en IDE
NUEVO
Respaldos diarios y bajo demanda
Firewall de aplicaciones web
Gestión del tráfico mediante bots de IA
Ancho de banda ilimitado
Base de datos MySQL administrada
-71%
Cloud Startup
20 veces más potencia con hosting cloud
MXN490.99
MXN140.99/mes
Elegir plan
Obtén 48 meses por MXN 6,767.52 (valorado en MXN 23,567.52). Se renueva por MXN 455.99/mes.
10 apps web
NUEVO
Ilimitado sitios web
4 núcleos de CPU
4 GB RAM
100 GB del almacenamiento NVMe más rápido del mundo
Ilimitado buzones por sitio web - gratis durante 1 año

El plan Business y además:

Soporte prioritario 24/7
Obtén más control y estabilidad con una IP dedicada
Gestiona picos de tráfico con un aumento de potencia durante una semana o un mes
Rendimiento de base de datos y límites de conexión superiores
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Business
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Beneficios de Business

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El plan Business y además:

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Rendimiento de base de datos y límites de conexión superiores
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El precio mostrado es la tarifa mensual sin incluir los impuestos aplicables. El precio total del plan que debes pagar por adelantado incluye la tarifa mensual multiplicada por el número de meses de tu plan más los impuestos aplicables.

Puedes pagar hasta en 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Diseñado para el rendimiento de Gatsby

Implementa tu sitio Gatsby en un alojamiento Node.js sin configuración adicional. Sube tu código y tus páginas estáticas y la lógica de la aplicación se servirán desde un entorno de ejecución listo para proyectos JavaScript modernos. Tu proyecto permanece en una infraestructura administrada, con la disponibilidad y el escalado gestionados automáticamente. Esto significa menos tareas de implementación y más tiempo para crear funcionalidades que tus usuarios puedan ver.
alojamiento de Gatsby

Sube tu código, nosotros nos encargamos del resto

1. Conecta tu proyecto

1. Conecta tu proyecto

Conéctate a GitHub, sube un archivo ZIP o despliega desde el asistente de código de IA. Tu marco se detecta automáticamente, los comandos de creación se gestionan y todo está listo para publicar.

2. Implementa al instante

2. Implementa al instante

Lanza tu app web en segundos. Servidores, seguridad y escalabilidad, todo resuelto.

3. Gestiona y escala

3. Gestiona y escala

Mantén el control y crece con confianza. Supervisa el rendimiento, mapea dominios y vuelve a desplegar automáticamente.

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Ubicación de servidor recomendada:

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Implementación local, alcance global

Elige un de servidor o CDN cercano a tu público para optimizar la velocidad de carga. Contamos con centros de datos y CDN alrededor del mundo, en América, Europa, Asia, Sudáfrica y Australia.
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Preguntas frecuentes sobre el alojamiento de Gatsby

Obtén respuestas a las preguntas más frecuentes sobre los servicios de alojamiento de Gatsby.
El alojamiento de Gatsby consiste en desplegar una aplicación o sitio web de Gatsby en un entorno de ejecución que sirve el frontend generado y admite los componentes de Node.js que tu proyecto pueda necesitar. Esto es importante porque el alojamiento de producción gestiona el tiempo de actividad, el escalado y el despliegue, por lo que no tienes que ejecutar todo desde tu máquina local.
Con un VPS, usted mismo gestiona el servidor, la versión de Node.js, el gestor de procesos, las actualizaciones y la seguridad. Con el alojamiento gestionado de Gatsby, la plataforma se encarga del flujo de ejecución e implementación, para que pueda centrarse en la aplicación en lugar de en la configuración del servidor.
Sí. Conecta tu cuenta de GitHub, otorga acceso al repositorio privado y despliega desde la rama que quieras usar. Las actualizaciones se pueden desplegar a partir de futuras confirmaciones de la misma manera que con un repositorio público.
Existen límites en los planes de recursos y tráfico, y si un proyecto los supera, deberá actualizar su plan en lugar de pagar cargos adicionales aleatorios. Consulte los detalles del plan para conocer los límites vigentes antes de lanzar su proyecto a gran escala.
Conecta el proyecto Gatsby desde tu repositorio Git o sube el código fuente de la compilación y despliégalo en Hostinger. Si te estás migrando desde otro proveedor de hosting, actualiza las variables de entorno y la configuración del dominio, y verifica que la compilación y el entorno de ejecución coincidan con tu configuración actual.

Nos importa tu privacidad

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