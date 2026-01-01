Alojamiento Gatsby

El alojamiento de Gatsby consiste en desplegar una aplicación o sitio web de Gatsby en un entorno de ejecución que sirve el frontend generado y admite los componentes de Node.js que tu proyecto pueda necesitar. Esto es importante porque el alojamiento de producción gestiona el tiempo de actividad, el escalado y el despliegue, por lo que no tienes que ejecutar todo desde tu máquina local.