Alojamiento Fastify

Implementa aplicaciones Fastify en minutos, no en horas.

Dominio gratis por 1 año
Email profesional gratis por 1 año
SSL gestionados gratis
desdeMXN58.99/mes
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Garantía de reembolso de 30 días
alojamiento fastify

Precios sencillos de Fastify, sin cargos ocultos.

Aloja tu aplicación Fastify con total confianza en un alojamiento Node.js fiable y diseñado para producción. Todos los planes incluyen una garantía de reembolso de 30 días, para que puedas probarlo sin riesgos.
Más vendido
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Business
Más herramientas y poder para crecer
MXN319.99
MXN58.99/mes
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Obtén 48 meses por MXN 2,831.52 (valorado en MXN 15,359.52). Se renueva por MXN 299.99/mes.
5 apps web
50 sitios web
2 núcleos de CPU
3 GB RAM
50 GB del almacenamiento NVMe más rápido del mundo
5 buzones por sitio web - gratis durante 1 año

Beneficios de Business

Conector incluido
GRATIS
Construye con Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Dominio gratis durante 1 año
Certificados SSL administrados
GRATIS
CDN interna global
GRATIS
Integración de GitHub con implementaciones automáticas
Implementaciones basadas en IDE
NUEVO
Respaldos diarios y bajo demanda
Firewall de aplicaciones web
Gestión del tráfico mediante bots de IA
Ancho de banda ilimitado
Base de datos MySQL administrada
-71%
Cloud Startup
20 veces más potencia con hosting cloud
MXN490.99
MXN140.99/mes
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Obtén 48 meses por MXN 6,767.52 (valorado en MXN 23,567.52). Se renueva por MXN 455.99/mes.
10 apps web
NUEVO
Ilimitado sitios web
4 núcleos de CPU
4 GB RAM
100 GB del almacenamiento NVMe más rápido del mundo
Ilimitado buzones por sitio web - gratis durante 1 año

El plan Business y además:

Soporte prioritario 24/7
Obtén más control y estabilidad con una IP dedicada
Gestiona picos de tráfico con un aumento de potencia durante una semana o un mes
Rendimiento de base de datos y límites de conexión superiores
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El precio mostrado es la tarifa mensual sin incluir los impuestos aplicables. El precio total del plan que debes pagar por adelantado incluye la tarifa mensual multiplicada por el número de meses de tu plan más los impuestos aplicables.

Puedes pagar hasta en 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Alojamiento Fastify sin cuellos de botella

Implementa tu aplicación Fastify con una configuración que simplifica el proceso desde el código hasta la producción. Sube tu proyecto, inicia el entorno de ejecución de Node.js y ejecuta APIs o sitios web sin perder tiempo en configuraciones de servidor personalizadas. Tu aplicación permanece en un alojamiento gestionado diseñado para la fiabilidad, por lo que el crecimiento del tráfico y el mantenimiento rutinario se gestionan con menos trabajo manual. Esto te proporciona un proceso de implementación más limpio y más tiempo para centrarte en las rutas, la lógica y las funcionalidades importantes.
alojamiento fastify

Sube tu código, nosotros nos encargamos del resto

1. Conecta tu proyecto

1. Conecta tu proyecto

Conéctate a GitHub, sube un archivo ZIP o despliega desde el asistente de código de IA. Tu marco se detecta automáticamente, los comandos de creación se gestionan y todo está listo para publicar.

2. Implementa al instante

2. Implementa al instante

Lanza tu app web en segundos. Servidores, seguridad y escalabilidad, todo resuelto.

3. Gestiona y escala

3. Gestiona y escala

Mantén el control y crece con confianza. Supervisa el rendimiento, mapea dominios y vuelve a desplegar automáticamente.

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Ubicación de servidor recomendada:

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Implementación local, alcance global

Elige un de servidor o CDN cercano a tu público para optimizar la velocidad de carga. Contamos con centros de datos y CDN alrededor del mundo, en América, Europa, Asia, Sudáfrica y Australia.
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Preguntas frecuentes sobre el alojamiento web de Fastify

Obtén respuestas a las preguntas más frecuentes sobre los servicios de alojamiento de Fastify.
El alojamiento de Fastify implica ejecutar una aplicación Fastify en un entorno de servidor compatible con Node.js, sus dependencias y el proceso de inicio de la aplicación. Esto es importante porque tu código necesita un lugar donde ejecutarse continuamente, gestionar las solicitudes y permanecer accesible en producción.
Con un VPS, usted mismo gestiona el sistema operativo, la versión de Node.js, el gestor de procesos, el proxy inverso y las actualizaciones. Con nuestro alojamiento Node.js para Fastify, estas tareas a nivel de servidor se gestionan automáticamente, de modo que usted implementa la aplicación sin tener que administrar la máquina completa.
Sí. Conecta tu cuenta de GitHub, otorga acceso al repositorio privado y despliega desde la rama que prefieras. Luego podrás descargar las actualizaciones desde Git, igual que con un repositorio público.
Los planes incluyen límites de recursos definidos, por lo que si tu aplicación Fastify los supera, es posible que debas actualizar tu plan. No cobramos cargos adicionales por exceso de uso, pero un tráfico sostenido que supere la capacidad de tu plan puede afectar el rendimiento.
Sube tu proyecto Fastify a GitHub o cárgalo, luego conéctalo a Hostinger y configura el comando de inicio y las variables de entorno. Si tu aplicación ya se ejecuta localmente con Node.js, el proceso de implementación suele ser sencillo.

Nos importa tu privacidad

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