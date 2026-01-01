Diseñado para documentos Docusaurus escalables

Implementa tu sitio Docusaurus en un alojamiento Node.js sin necesidad de configuraciones adicionales. Sube tu aplicación de documentación y Hostinger se encarga de la ejecución para que tu sitio de contenido esté listo para publicar páginas con un flujo de trabajo sencillo y familiar. Tu proyecto también se ejecuta en una infraestructura administrada diseñada para la confiabilidad, lo que te permite dedicar menos tiempo al mantenimiento del servidor y más tiempo a actualizar el contenido. Esto proporciona a tu equipo un entorno estable para la documentación que puede adaptarse al crecimiento de tu sitio.