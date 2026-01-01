Alojamiento Bolt

Implementa aplicaciones creadas con Bolt.new en minutos.

Dominio gratis por 1 año
Email profesional gratis por 1 año
SSL gestionados gratis
desdeMXN58.99/mes
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Garantía de reembolso de 30 días
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Precios sencillos, sin cargos ocultos.

Implementa las aplicaciones que desarrolles con Bolt.new en un alojamiento web fiable y de confianza. Todos los planes incluyen una garantía de reembolso de 30 días, para que puedas probarlo con total tranquilidad.
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Business
Más herramientas y poder para crecer
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Obtén 48 meses por MXN 2,831.52 (valorado en MXN 15,359.52). Se renueva por MXN 299.99/mes.
5 apps web
50 sitios web
2 núcleos de CPU
3 GB RAM
50 GB del almacenamiento NVMe más rápido del mundo
5 buzones por sitio web - gratis durante 1 año

Beneficios de Business

Conector incluido
GRATIS
Construye con Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Dominio gratis durante 1 año
Certificados SSL administrados
GRATIS
CDN interna global
GRATIS
Integración de GitHub con implementaciones automáticas
Implementaciones basadas en IDE
NUEVO
Respaldos diarios y bajo demanda
Firewall de aplicaciones web
Gestión del tráfico mediante bots de IA
Ancho de banda ilimitado
Base de datos MySQL administrada
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Cloud Startup
20 veces más potencia con hosting cloud
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MXN140.99/mes
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Obtén 48 meses por MXN 6,767.52 (valorado en MXN 23,567.52). Se renueva por MXN 455.99/mes.
10 apps web
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Ilimitado sitios web
4 núcleos de CPU
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100 GB del almacenamiento NVMe más rápido del mundo
Ilimitado buzones por sitio web - gratis durante 1 año

El plan Business y además:

Soporte prioritario 24/7
Obtén más control y estabilidad con una IP dedicada
Gestiona picos de tráfico con un aumento de potencia durante una semana o un mes
Rendimiento de base de datos y límites de conexión superiores
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El precio mostrado es la tarifa mensual sin incluir los impuestos aplicables. El precio total del plan que debes pagar por adelantado incluye la tarifa mensual multiplicada por el número de meses de tu plan más los impuestos aplicables.

Puedes pagar hasta en 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

De Bolt.new idea a aplicación en funcionamiento.

Lleva la app o el sitio web que creaste en Bolt.new desde el prototipo hasta la producción sin cambiar tu flujo de trabajo. El alojamiento Node.js de Hostinger te ofrece una forma sencilla de implementar tu proyecto, para que puedas pasar del código generado a una app en vivo con una configuración mínima. Una vez en producción, tu app se ejecuta en una infraestructura administrada diseñada para Node.js, con la disponibilidad y la escalabilidad gestionadas automáticamente. Esto significa menos tiempo dedicado al mantenimiento del servidor y más tiempo para perfeccionar el producto que tus usuarios ven.
alojamiento de pernos

Sube tu código, nosotros nos encargamos del resto

1. Conecta tu proyecto

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Conéctate a GitHub, sube un archivo ZIP o despliega desde el asistente de código de IA. Tu marco se detecta automáticamente, los comandos de creación se gestionan y todo está listo para publicar.

2. Implementa al instante

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Lanza tu app web en segundos. Servidores, seguridad y escalabilidad, todo resuelto.

3. Gestiona y escala

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Mantén el control y crece con confianza. Supervisa el rendimiento, mapea dominios y vuelve a desplegar automáticamente.

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Ubicación de servidor recomendada:

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Implementación local, alcance global

Elige un de servidor o CDN cercano a tu público para optimizar la velocidad de carga. Contamos con centros de datos y CDN alrededor del mundo, en América, Europa, Asia, Sudáfrica y Australia.
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Preguntas frecuentes sobre el alojamiento de Bolt

Obtén respuestas a las preguntas más frecuentes sobre los servicios de alojamiento de Bolt.
Esto implica desplegar la aplicación Node.js que creaste en Bolt.new en un servidor en producción para que los usuarios reales puedan acceder a ella. De esta forma, tu proyecto contará con un entorno de ejecución estable, una infraestructura gestionada y una URL pública, en lugar de permanecer como un prototipo local.
Con un VPS, usted mismo gestiona el sistema operativo, la versión de Node.js, el gestor de procesos, las actualizaciones de seguridad y el proxy inverso. Con el alojamiento Node.js de Hostinger, estas tareas del servidor se gestionan automáticamente, para que pueda centrarse en la aplicación desarrollada con Bolt.new.
Sí. Conecta tu cuenta de GitHub, otorga acceso al repositorio privado y despliega la rama que desees. Luego, podrás enviar actualizaciones a través de Git como con cualquier otro proyecto conectado.
Existen límites en los planes de recursos y tráfico, y si tu aplicación supera estos límites, es posible que necesites actualizar tu plan. No aplicamos cargos adicionales inesperados por exceso de uso, pero un tráfico elevado y sostenido debería corresponder a un plan superior.
Sube el proyecto a GitHub, conecta el repositorio en Hostinger y despliégalo en un servidor Node.js. Si vienes de otro proveedor de hosting, normalmente puedes mantener el mismo código y solo ajustar las variables de entorno, los comandos de compilación o la configuración de inicio.

Nos importa tu privacidad

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