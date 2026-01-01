Hosting para Base44

Despliega tus apps de Base44 en minutos

Dominio gratis por 1 año
Email profesional gratis por 1 año
SSL gestionados gratis
desdeMXN58.99/mes
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Garantía de reembolso de 30 días
hosting para base44

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Despliega las apps que creas con Base44 en un hosting confiable. Todos los planes incluyen nuestra garantía de reembolso de 30 días para que puedas probarlo con tranquilidad.
Más vendido
-82%
Business
Más herramientas y poder para crecer
MXN319.99
MXN58.99/mes
Elegir plan
Obtén 48 meses por MXN 2,831.52 (valorado en MXN 15,359.52). Se renueva por MXN 299.99/mes.
5 apps web
50 sitios web
2 núcleos de CPU
3 GB RAM
50 GB del almacenamiento NVMe más rápido del mundo
5 buzones por sitio web - gratis durante 1 año

Beneficios de Business

Conector incluido
GRATIS
Construye con Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Dominio gratis durante 1 año
Certificados SSL administrados
GRATIS
CDN interna global
GRATIS
Integración de GitHub con implementaciones automáticas
Implementaciones basadas en IDE
NUEVO
Respaldos diarios y bajo demanda
Firewall de aplicaciones web
Gestión del tráfico mediante bots de IA
Ancho de banda ilimitado
Base de datos MySQL administrada
-71%
Cloud Startup
20 veces más potencia con hosting cloud
MXN490.99
MXN140.99/mes
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Obtén 48 meses por MXN 6,767.52 (valorado en MXN 23,567.52). Se renueva por MXN 455.99/mes.
10 apps web
NUEVO
Ilimitado sitios web
4 núcleos de CPU
4 GB RAM
100 GB del almacenamiento NVMe más rápido del mundo
Ilimitado buzones por sitio web - gratis durante 1 año

El plan Business y además:

Soporte prioritario 24/7
Obtén más control y estabilidad con una IP dedicada
Gestiona picos de tráfico con un aumento de potencia durante una semana o un mes
Rendimiento de base de datos y límites de conexión superiores
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El precio mostrado es la tarifa mensual sin incluir los impuestos aplicables. El precio total del plan que debes pagar por adelantado incluye la tarifa mensual multiplicada por el número de meses de tu plan más los impuestos aplicables.

Puedes pagar hasta en 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

De una idea a una app online con Base44

Lleva las aplicaciones y prototipos que crees con Base44 desde la idea inicial hasta su implementación en producción sin cambiar tu metodología de trabajo. El alojamiento Node.js de Hostinger te ofrece una vía directa a la producción, para que tu proyecto pueda migrar del entorno local a una configuración lista para usuarios reales. Una vez en funcionamiento, tu aplicación permanece en una infraestructura gestionada, con la disponibilidad y la escalabilidad aseguradas. Esto significa menos tiempo dedicado a tareas del servidor y más tiempo para perfeccionar funcionalidades, corregir errores y lanzar actualizaciones.
Hosting para Base44

Sube tu código, nosotros nos encargamos del resto

1. Conecta tu proyecto

1. Conecta tu proyecto

Conéctate a GitHub, sube un archivo ZIP o despliega desde el asistente de código de IA. Tu marco se detecta automáticamente, los comandos de creación se gestionan y todo está listo para publicar.

2. Implementa al instante

2. Implementa al instante

Lanza tu app web en segundos. Servidores, seguridad y escalabilidad, todo resuelto.

3. Gestiona y escala

3. Gestiona y escala

Mantén el control y crece con confianza. Supervisa el rendimiento, mapea dominios y vuelve a desplegar automáticamente.

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Ubicación de servidor recomendada:

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Implementación local, alcance global

Elige un de servidor o CDN cercano a tu público para optimizar la velocidad de carga. Contamos con centros de datos y CDN alrededor del mundo, en América, Europa, Asia, Sudáfrica y Australia.
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Preguntas frecuentes: hosting para Base44

Respondemos las preguntas más frecuentes sobre los servicios de hosting para Base44.
Es el servicio que te permite desplegar la app Node.js que has creado con Base44 en un servidor activo, para que los usuarios puedan acceder a ella. Para estar disponible fuera de tu entorno local, tu app necesita un entorno de producción, una URL pública e infraestructura gestionada.
Con un VPS, tú te encargas del sistema operativo, la versión de Node.js, el gestor de procesos, las actualizaciones y la seguridad. Con el hosting Node.js de Hostinger, esas tareas del servidor están resueltas para que puedas centrarte en la app que has creado con Base44.
Sí. Conecta tu cuenta de GitHub, da acceso al repositorio privado y elige la rama desde la que quieres desplegar la app. Después, podrás desplegar actualizaciones desde el mismo repositorio cada vez que hagas push de nuevos cambios.
Si tu app supera los recursos incluidos, puede ir más lenta y quizá tengas que pasar a un plan superior. No aplicamos cargos sorpresa por uso adicional en el hosting Node.js, pero te recomendamos revisar los límites de tu plan antes del lanzamiento si esperas picos de tráfico.
Despliega la app desde tu repositorio de GitHub o sube los archivos del proyecto. Luego, configura las variables de entorno y el comando de inicio en Hostinger. Si vienes de otro proveedor de hosting, apunta tu dominio a la nueva app cuando hayas comprobado que todo funciona correctamente.

Nos importa tu privacidad

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