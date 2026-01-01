Hosting para Base44
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Beneficios de Business
El plan Business y además:
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De una idea a una app online con Base44
Sube tu código, nosotros nos encargamos del resto
1. Conecta tu proyecto
Conéctate a GitHub, sube un archivo ZIP o despliega desde el asistente de código de IA. Tu marco se detecta automáticamente, los comandos de creación se gestionan y todo está listo para publicar.
2. Implementa al instante
Lanza tu app web en segundos. Servidores, seguridad y escalabilidad, todo resuelto.
3. Gestiona y escala
Mantén el control y crece con confianza. Supervisa el rendimiento, mapea dominios y vuelve a desplegar automáticamente.