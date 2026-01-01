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Plataforma de chat de equipo de código abierto con hilos de temas organizados, diseñada para una comunicación de equipo enfocada y asíncrona.

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Puedes pagar hasta en 12 cuotas

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Todo lo que puedes crear con Zulip

Zulip es una potente plataforma de chat en equipo de código abierto que organiza cada conversación en temas dentro de canales, lo que la hace fundamentalmente diferente de las herramientas de canal plano. En lugar de un flujo indiferenciado de mensajes, cada conversación pertenece a un tema con nombre, lo que permite a los miembros del equipo ponerse al día de forma selectiva, responder de forma asíncrona y encontrar decisiones pasadas sin un desplazamiento interminable.

Alojar Zulip en tu propio VPS le da a tu equipo control total sobre los datos de comunicación, el historial de mensajes y las integraciones. Zulip es compatible con más de 100 integraciones con herramientas de desarrollo y productividad, y ofrece aplicaciones móviles y de escritorio nativas para todas las principales plataformas.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de Zulip

Hilos de temas

Cada mensaje pertenece a un tema con nombre dentro de un canal, manteniendo las conversaciones organizadas y fáciles de seguir incluso en equipos con mucho volumen de actividad.

Poderosa búsqueda de texto completo

Busca en todo el historial de mensajes, incluyendo archivos y enlaces, para encontrar al instante cualquier conversación o decisión pasada.

Más de 100 integraciones

Integraciones nativas con GitHub, Jira, PagerDuty, Grafana, Sentry y más llevan el contexto directamente a tus canales de equipo.

Aplicaciones nativas

Aplicaciones móviles para iOS y Android, además de aplicaciones de escritorio para Windows, macOS y Linux, mantienen a tu equipo conectado en todos los dispositivos.

Flujo de trabajo impulsado por teclado

Atajos de teclado completos y una interfaz sin distracciones permiten a los usuarios avanzados navegar y responder mensajes completamente sin un ratón.

¿Por qué ejecutar Zulip en Hostinger?

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Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

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Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.

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