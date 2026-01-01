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Todo lo que puedes crear con ZNC

ZNC es un bouncer IRC avanzado (también llamado BNC) que mantiene una conexión persistente a las redes IRC en tu nombre. Registra mensajes mientras estás desconectado, los reproduce cuando te vuelves a conectar y te permite conectarte desde varios clientes IRC a la misma identidad simultáneamente. Después de más de 15 años de desarrollo, ZNC sigue siendo el estándar de facto para los bouncers IRC autoalojados.

Alojar ZNC en un VPS te proporciona una presencia IRC estable y siempre en línea con un historial completo de mensajes pendientes, plugins modulares para notificaciones, registro e identificación, además de una interfaz de administración web para añadir redes y configurar canales sin necesidad de tocar los archivos de configuración.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de ZNC

Presencia en IRC siempre activa

Permanece conectado a cada red a la que te unes para que no te pierdas mensajes o pierdas registros de apodos durante el tiempo de inactividad del escritorio.

Repetición multicliente

Conéctate desde clientes de escritorio, móviles y web simultáneamente — ZNC reproduce los mensajes perdidos y mantiene a cada cliente sincronizado.

Sistema modular de plugins

Módulos integrados para registro, autenticación NickServ, fail2ban, rotación de canales, notificaciones push y docenas más.

Interfaz de administración web

Administra usuarios, redes, canales y módulos desde un navegador — sin necesidad de editar configuraciones manualmente o usar comandos de bot de IRC.

Soporte multiusuario

Las cuentas por usuario con redes aisladas y configuraciones de módulo permiten a hogares o equipos compartir una instancia de ZNC a través de identidades de IRC distintas.

¿Por qué ejecutar ZNC en Hostinger?

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