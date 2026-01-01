ZNC es un bouncer IRC avanzado (también llamado BNC) que mantiene una conexión persistente a las redes IRC en tu nombre. Registra mensajes mientras estás desconectado, los reproduce cuando te vuelves a conectar y te permite conectarte desde varios clientes IRC a la misma identidad simultáneamente. Después de más de 15 años de desarrollo, ZNC sigue siendo el estándar de facto para los bouncers IRC autoalojados.

Alojar ZNC en un VPS te proporciona una presencia IRC estable y siempre en línea con un historial completo de mensajes pendientes, plugins modulares para notificaciones, registro e identificación, además de una interfaz de administración web para añadir redes y configurar canales sin necesidad de tocar los archivos de configuración.