Hasta un 69% de descuento en Zenfeed

Implementa Zenfeed con una instalación de un clic.

Centro RSS impulsado por IA que resume, busca semánticamente y enruta tus feeds en alertas y resúmenes accionables.

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Backups automáticos semanales gratis
VPS administrado con IA
MXN104.99/mes
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Garantía de reembolso de 30 días
Implementa Zenfeed con una instalación de un clic.

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-66%
KVM 1
MXN308.99
MXN104.99/mes
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Se renueva a MXN 210.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-59%
KVM 2
MXN381.99
MXN154.99/mes
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Se renueva a MXN 273.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
MXN689.99
MXN210.99/mes
Elegir plan
Se renueva a MXN 525.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-67%
KVM 8
MXN1,260.99
MXN420.99/mes
Elegir plan
Se renueva a MXN 910.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
-66%
KVM 1
MXN308.99
MXN104.99/mes
Elegir plan
Se renueva a MXN 210.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-59%
KVM 2
MXN381.99
MXN154.99/mes
Elegir plan
Se renueva a MXN 273.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
MXN689.99
MXN210.99/mes
Elegir plan
Se renueva a MXN 525.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-67%
KVM 8
MXN1,260.99
MXN420.99/mes
Elegir plan
Se renueva a MXN 910.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda

Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar

Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año
Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año

Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Puedes pagar hasta en 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Todo lo que puedes crear con Zenfeed

Zenfeed es un centro de información de IA de código abierto que combina un lector RSS clásico con un secretario LLM personal. En lugar de ahogarse en fuentes sin procesar, cada artículo pasa por una tubería configurable que resume el contenido, lo clasifica con indicaciones personalizadas y lo incrusta en un índice semántico que puede consultar en lenguaje natural. Las reglas de seguimiento convierten temas arbitrarios en trabajos recurrentes que entregan informes programados, resúmenes de monitoreo o notificaciones de webhook cuando aparece contenido coincidente.

Alojar Zenfeed en su propio VPS mantiene su lista de suscripciones, historial de lectura y su clave API de LLM en una infraestructura que usted controla. La plantilla incluye la interfaz de usuario web, el motor zenfeed con almacenamiento persistente y una instancia privada de RSSHub para que pueda suscribirse a miles de fuentes que no exponen feeds RSS nativos.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de Zenfeed

Resúmenes con IA

Cada artículo pasa por un LLM que produce un resumen conciso para que puedas escanear docenas de fuentes en minutos en lugar de horas.

Búsqueda semántica

Un índice de incrustación te permite consultar tu historial de lectura en lenguaje natural y mostrar historias relacionadas a través de diferentes fuentes y tiempo.

Sesiones informativas programadas

Configure trabajos recurrentes que compilen resúmenes diarios o semanales de lo más importante y los entreguen por correo electrónico o webhook.

Monitoreo de temas

Define reglas de seguimiento con avisos personalizados que activan notificaciones cada vez que nuevos artículos coinciden con un tema, empresa o palabra clave.

RSSHub Incluido

Una instancia de RSSHub integrada convierte miles de sitios sin fuentes nativas en suscripciones que puedes canalizar a través del proceso de IA.

Abrir servidor MCP

Funciona como un servidor de Protocolo de Contexto de Modelo para que clientes de IA como Cherry Studio puedan chatear directamente con tu biblioteca de feeds personal.

¿Por qué ejecutar Zenfeed en Hostinger?

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Administrador de Docker integrado

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Ubicación de servidor recomendada:

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