Anki Sync Server Enhanced es una imagen Docker lista para producción que aloja el protocolo oficial de sincronización de Anki en tu propio VPS, permitiéndote sincronizar mazos de tarjetas entre escritorio, AnkiDroid y AnkiMobile sin depender de AnkiWeb. Está construido a partir del código fuente oficial de Anki y rastrea automáticamente cada lanzamiento ascendente.

El autoalojamiento mantiene cada tarjeta, historial de repaso y archivo multimedia bajo tu control. Soporte multiusuario, copias de seguridad programadas con carga S3 opcional, métricas de Prometheus, fail2ban, limitación de velocidad y un panel de estado se incluyen en un solo contenedor — no se requiere una base de datos separada ni servicios externos.