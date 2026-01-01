Defguard es una plataforma de gestión de acceso de confianza cero de nivel empresarial construida alrededor de WireGuard, la única solución que añade autenticación multifactor real directamente al túnel VPN en lugar de envolver una pasarela de aplicación separada a su alrededor. El componente central incluido en esta plantilla ejecuta la interfaz web de gestión, el proveedor de identidad OpenID Connect, el registro de usuarios, la configuración de ACL y el plano de control gRPC que impulsa las pasarelas remotas y los clientes de escritorio.

Alojar Defguard en tu propio VPS mantiene los directorios de usuarios, las claves de hardware, los registros de auditoría y las claves de firma de OpenID completamente bajo tu control. Añade nodos de pasarela de Defguard en cualquier lugar de tu red para terminar los túneles de WireGuard, mientras que el núcleo permanece como la única fuente de verdad para la identidad, los dispositivos y las políticas de acceso.