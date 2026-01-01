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Mesa de ayuda de cÃ³digo abierto y plataforma de soporte al cliente que convierte el correo electrÃ³nico, el chat y los canales sociales en un flujo de trabajo de tickets Ãºnico.

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Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar

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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Puedes pagar hasta en 12 cuotas

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Todo lo que puedes crear con Zammad

Zammad es un sistema de soporte al cliente y mesa de ayuda completamente de cÃ³digo abierto que consolida conversaciones de correo electrÃ³nico, chat, telÃ©fono, Twitter, Facebook y Telegram en una Ãºnica cola de tickets. Los agentes trabajan desde una Ãºnica bandeja de entrada mientras los clientes te contactan por el canal que prefieran, y cada interacciÃ³n se registra en un perfil de cliente unificado con un historial de auditorÃ­a completo.

Alojar Zammad en tu propio VPS mantiene los datos de los clientes, las transcripciones de las conversaciones y las mÃ©tricas de SLA bajo tu control sin tarifas de licencia por agente. La plataforma se adapta desde una mesa de soporte de una sola persona hasta una operaciÃ³n multi-equipo con flujos de trabajo personalizados, artÃ­culos de base de conocimientos y seguimiento del tiempo.

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Funciones clave de Zammad

Bandeja de entrada multicanal

Extrae tickets de correo electrÃ³nico, chat web, Telegram, Twitter, Facebook y telÃ©fono en una sola cola para que los agentes nunca tengan que alternar entre herramientas.

SLA y escalamiento

Definir objetivos de respuesta y resoluciÃ³n por cliente o tipo de ticket, con escalaciones automÃ¡ticas cuando se incumplen los plazos.

Base de conocimientos

Publica artÃ­culos pÃºblicos e internos con soporte multilingÃ¼e para desviar tickets repetitivos y capacitar a nuevos agentes mÃ¡s rÃ¡pido.

BÃºsqueda de texto completo

La bÃºsqueda impulsada por Elasticsearch en cada ticket, artÃ­culo y registro de cliente devuelve resultados en milisegundos incluso a escala.

Flujos de trabajo personalizados

Construye automatizaciones basadas en disparadores y trabajos programados que enrutan tickets, envÃ­an respuestas y actualizan campos sin escribir cÃ³digo.

API REST y webhooks

Integre Zammad con CRMs, herramientas de monitoreo y chatbots a travÃ©s de una API REST integral y webhooks salientes.

Â¿Por quÃ© ejecutar Zammad en Hostinger?

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Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciÃ³n DDoS y monitorizaciÃ³n continua.

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Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

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El mejor hosting VPS con Docker

Gad Iradufasha
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Â¡Estoy increÃ­blemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfecciÃ³n. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte tÃ©cnico ha sido rÃ¡pido, competente y realmente servicial.

Maxim Shishkin
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Todo va perfecto con Hostinger, el chatbot con IA y la asistencia humana se complementan de maravilla. El VPS es increÃ­ble, siempre estable. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. Â¡Enhorabuena! ðŸš€

Noel
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Â¡Por fin un proveedor de hosting VPS que lo hace bien! Tiene buenos precios, un panel de control excelente que respeta el tiempo de los usuarios, backups impecables, un buen soporte y es totalmente estable.

Omkar
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ContactÃ© con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedÃ© muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increÃ­blemente pacientes y minuciosos.

Sylvain
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Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualizaciÃ³n de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.

Herriman
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El VPS de Hostinger es increÃ­ble. Siempre funciona, es rÃ¡pido y estable. Nunca se cae ni falla.

Martin K
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La empresa va muy bien, estoy muy conforme con los servicios que uso. No es tan cara como otras y tiene planes y VPS realmente buenos.

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