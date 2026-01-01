Implementa Zammad con un solo clic.
Mesa de ayuda de cÃ³digo abierto y plataforma de soporte al cliente que convierte el correo electrÃ³nico, el chat y los canales sociales en un flujo de trabajo de tickets Ãºnico.
Elige un plan VPS para Zammad
Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con Zammad
Zammad es un sistema de soporte al cliente y mesa de ayuda completamente de cÃ³digo abierto que consolida conversaciones de correo electrÃ³nico, chat, telÃ©fono, Twitter, Facebook y Telegram en una Ãºnica cola de tickets. Los agentes trabajan desde una Ãºnica bandeja de entrada mientras los clientes te contactan por el canal que prefieran, y cada interacciÃ³n se registra en un perfil de cliente unificado con un historial de auditorÃa completo.
Alojar Zammad en tu propio VPS mantiene los datos de los clientes, las transcripciones de las conversaciones y las mÃ©tricas de SLA bajo tu control sin tarifas de licencia por agente. La plataforma se adapta desde una mesa de soporte de una sola persona hasta una operaciÃ³n multi-equipo con flujos de trabajo personalizados, artÃculos de base de conocimientos y seguimiento del tiempo.
Funciones clave de Zammad
Bandeja de entrada multicanal
Extrae tickets de correo electrÃ³nico, chat web, Telegram, Twitter, Facebook y telÃ©fono en una sola cola para que los agentes nunca tengan que alternar entre herramientas.
SLA y escalamiento
Definir objetivos de respuesta y resoluciÃ³n por cliente o tipo de ticket, con escalaciones automÃ¡ticas cuando se incumplen los plazos.
Base de conocimientos
Publica artÃculos pÃºblicos e internos con soporte multilingÃ¼e para desviar tickets repetitivos y capacitar a nuevos agentes mÃ¡s rÃ¡pido.
BÃºsqueda de texto completo
La bÃºsqueda impulsada por Elasticsearch en cada ticket, artÃculo y registro de cliente devuelve resultados en milisegundos incluso a escala.
Flujos de trabajo personalizados
Construye automatizaciones basadas en disparadores y trabajos programados que enrutan tickets, envÃan respuestas y actualizan campos sin escribir cÃ³digo.
API REST y webhooks
Integre Zammad con CRMs, herramientas de monitoreo y chatbots a travÃ©s de una API REST integral y webhooks salientes.
Â¿Por quÃ© ejecutar Zammad en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicaciÃ³n al instante con una configuraciÃ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciÃ³n DDoS y monitorizaciÃ³n continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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