Zammad es un sistema de soporte al cliente y mesa de ayuda completamente de cÃ³digo abierto que consolida conversaciones de correo electrÃ³nico, chat, telÃ©fono, Twitter, Facebook y Telegram en una Ãºnica cola de tickets. Los agentes trabajan desde una Ãºnica bandeja de entrada mientras los clientes te contactan por el canal que prefieran, y cada interacciÃ³n se registra en un perfil de cliente unificado con un historial de auditorÃ­a completo.

Alojar Zammad en tu propio VPS mantiene los datos de los clientes, las transcripciones de las conversaciones y las mÃ©tricas de SLA bajo tu control sin tarifas de licencia por agente. La plataforma se adapta desde una mesa de soporte de una sola persona hasta una operaciÃ³n multi-equipo con flujos de trabajo personalizados, artÃ­culos de base de conocimientos y seguimiento del tiempo.