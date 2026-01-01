Despliega Zabbix con un solo clic.
Monitoreo de cÃ³digo abierto de nivel empresarial para redes, servidores, aplicaciones y servicios en la nube en una plataforma unificada.
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Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con Zabbix
Zabbix es una soluciÃ³n de monitoreo de cÃ³digo abierto de clase empresarial en la que confÃan la NASA, Salesforce y decenas de miles de organizaciones para rastrear el estado de redes, servidores, mÃ¡quinas virtuales, contenedores y servicios en la nube. Una sola instancia de Zabbix puede recopilar decenas de miles de mÃ©tricas por segundo a travÃ©s de agentes, SNMP, IPMI, JMX, comprobaciones HTTP y scripts personalizados, y luego mostrar anomalÃas a travÃ©s de disparadores basados en plantillas, reglas de escalamiento y paneles de control completos.
Alojar Zabbix en tu propio VPS mantiene cada mÃ©trica, evento y credencial dentro de la infraestructura que controlas, sin tarifas de licencia por host ni cargos por egreso de datos. La base de datos PostgreSQL incluida y el agente de Zabbix te brindan una pila de monitoreo completa lista para incorporar hosts en el momento en que finaliza la implementaciÃ³n.
Funciones clave de Zabbix
Con agente y sin agente
Recopile mÃ©tricas a travÃ©s de agentes nativos de Zabbix, SNMP, IPMI, JMX, SSH, Telnet y verificaciones HTTP sin instalar software en cada dispositivo monitoreado.
Auto-descubrimiento
Descubre hosts, interfaces de red, servicios y mÃ¡quinas virtuales automÃ¡ticamente y aplica plantillas de monitoreo sin configuraciÃ³n manual.
Alertas flexibles
Define reglas de escalamiento y envÃa notificaciones a Slack, Microsoft Teams, PagerDuty, correo electrÃ³nico, SMS y webhooks segÃºn la gravedad y el destinatario.
Monitoreo basado en plantillas
Cientos de plantillas listas para usar cubren bases de datos, servidores web, Kubernetes, AWS, VMware y equipos de red, para que la incorporaciÃ³n de nuevos hosts sea cuestiÃ³n de minutos, no de horas.
Tableros personalizables
Cree paneles con grÃ¡ficos, mapas, widgets de los principales hosts y reportes de SLA adaptados para operadores de NOC, desarrolladores o partes interesadas ejecutivas.
MÃ©tricas a largo plazo
Almacene datos histÃ³ricos y tendencias agregadas en PostgreSQL para aÃ±os de planificaciÃ³n de capacidad, revisiÃ³n post-incidente y elaboraciÃ³n de informes de cumplimiento.
Â¿Por quÃ© ejecutar Zabbix en Hostinger?
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Lanza tu aplicaciÃ³n al instante con una configuraciÃ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
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Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciÃ³n DDoS y monitorizaciÃ³n continua.
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Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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