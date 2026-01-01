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Todo lo que puedes crear con Zabbix

Zabbix es una soluciÃ³n de monitoreo de cÃ³digo abierto de clase empresarial en la que confÃ­an la NASA, Salesforce y decenas de miles de organizaciones para rastrear el estado de redes, servidores, mÃ¡quinas virtuales, contenedores y servicios en la nube. Una sola instancia de Zabbix puede recopilar decenas de miles de mÃ©tricas por segundo a travÃ©s de agentes, SNMP, IPMI, JMX, comprobaciones HTTP y scripts personalizados, y luego mostrar anomalÃ­as a travÃ©s de disparadores basados en plantillas, reglas de escalamiento y paneles de control completos.

Alojar Zabbix en tu propio VPS mantiene cada mÃ©trica, evento y credencial dentro de la infraestructura que controlas, sin tarifas de licencia por host ni cargos por egreso de datos. La base de datos PostgreSQL incluida y el agente de Zabbix te brindan una pila de monitoreo completa lista para incorporar hosts en el momento en que finaliza la implementaciÃ³n.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de Zabbix

Con agente y sin agente

Recopile mÃ©tricas a travÃ©s de agentes nativos de Zabbix, SNMP, IPMI, JMX, SSH, Telnet y verificaciones HTTP sin instalar software en cada dispositivo monitoreado.

Auto-descubrimiento

Descubre hosts, interfaces de red, servicios y mÃ¡quinas virtuales automÃ¡ticamente y aplica plantillas de monitoreo sin configuraciÃ³n manual.

Alertas flexibles

Define reglas de escalamiento y envÃ­a notificaciones a Slack, Microsoft Teams, PagerDuty, correo electrÃ³nico, SMS y webhooks segÃºn la gravedad y el destinatario.

Monitoreo basado en plantillas

Cientos de plantillas listas para usar cubren bases de datos, servidores web, Kubernetes, AWS, VMware y equipos de red, para que la incorporaciÃ³n de nuevos hosts sea cuestiÃ³n de minutos, no de horas.

Tableros personalizables

Cree paneles con grÃ¡ficos, mapas, widgets de los principales hosts y reportes de SLA adaptados para operadores de NOC, desarrolladores o partes interesadas ejecutivas.

MÃ©tricas a largo plazo

Almacene datos histÃ³ricos y tendencias agregadas en PostgreSQL para aÃ±os de planificaciÃ³n de capacidad, revisiÃ³n post-incidente y elaboraciÃ³n de informes de cumplimiento.

Â¿Por quÃ© ejecutar Zabbix en Hostinger?

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Gad Iradufasha
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ContactÃ© con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedÃ© muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increÃ­blemente pacientes y minuciosos.

Sylvain
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Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualizaciÃ³n de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.

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