Hasta un 69% de descuento en Apache Druid

Implementa Apache Druid con instalación de un solo clic.

Base de datos de análisis en tiempo real diseñada para consultas rápidas de exploración y análisis sobre datos de eventos en streaming e históricos a escala.

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VPS administrado con IA
MXN 104.99 /mes
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Implementa Apache Druid con instalación de un solo clic.

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KVM 1
MXN 308.99
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Se renueva a MXN 210.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
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-59%
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MXN 381.99
MXN 154.99 /mes
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Se renueva a MXN 273.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
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100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
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KVM 4
MXN 689.99
MXN 210.99 /mes
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Se renueva a MXN 525.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-67%
KVM 8
MXN 1,260.99
MXN 420.99 /mes
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Se renueva a MXN 910.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
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400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
-66%
KVM 1
MXN 308.99
MXN 104.99 /mes
Elegir plan
Se renueva a MXN 210.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-59%
KVM 2
MXN 381.99
MXN 154.99 /mes
Elegir plan
Se renueva a MXN 273.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
MXN 689.99
MXN 210.99 /mes
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Se renueva a MXN 525.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-67%
KVM 8
MXN 1,260.99
MXN 420.99 /mes
Elegir plan
Se renueva a MXN 910.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda

Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar

Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año
Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año

Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Puedes pagar hasta en 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Todo lo que puedes crear con Apache Druid

Apache Druid es una base de datos de análisis de alto rendimiento y en tiempo real, diseñada específicamente para consultas OLAP en menos de un segundo sobre datos impulsados por eventos. Desarrollado originalmente en Metamarkets y ahora un proyecto de alto nivel de Apache, Druid impulsa análisis orientados al usuario, telemetría de red, monitoreo del rendimiento de aplicaciones y paneles de clickstream en empresas como Netflix, Confluent, Airbnb, Lyft y Walmart.

Alojar Druid en tu propio VPS te proporciona un motor de consultas orientado a columnas optimizado para la ingesta en streaming desde Kafka y Kinesis, el filtrado de series temporales y agregaciones de alta concurrencia, sin tarifas de nube por consulta ni dependencia de un proveedor. La consola web integrada gestiona la exploración SQL, las especificaciones de ingesta, la gestión de fuentes de datos y el estado del clúster desde una única pestaña del navegador.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de Apache Druid

Consola web integrada

Interfaz de usuario basada en navegador para consultas SQL, especificaciones de ingesta, gestión de fuentes de datos y monitoreo del estado del clúster sin un cliente separado.

Ingesta en tiempo real

Transmita eventos desde Kafka, Kinesis o HTTP a fuentes de datos consultables en segundos, con garantías de entrega única.

Almacén de series de tiempo columnar

El almacenamiento orientado a columnas con índices de mapa de bits y particionamiento basado en tiempo ofrece filtros y agregaciones en menos de un segundo en miles de millones de filas.

Arquitectura Lambda

La capa de consulta unificada sobre fuentes de datos de streaming y por lotes permite que los paneles fusionen eventos en tiempo real con contexto histórico de forma transparente.

SQL y consultas nativas

SQL ANSI estándar más una API de consulta nativa basada en JSON brindan a los analistas y aplicaciones acceso flexible a las mismas fuentes de datos.

¿Por qué ejecutar Apache Druid en Hostinger?

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Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

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Administrador de Docker integrado

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

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