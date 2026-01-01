Implementa Apache Druid con instalación de un solo clic.
Base de datos de análisis en tiempo real diseñada para consultas rápidas de exploración y análisis sobre datos de eventos en streaming e históricos a escala.
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Todo lo que puedes crear con Apache Druid
Apache Druid es una base de datos de análisis de alto rendimiento y en tiempo real, diseñada específicamente para consultas OLAP en menos de un segundo sobre datos impulsados por eventos. Desarrollado originalmente en Metamarkets y ahora un proyecto de alto nivel de Apache, Druid impulsa análisis orientados al usuario, telemetría de red, monitoreo del rendimiento de aplicaciones y paneles de clickstream en empresas como Netflix, Confluent, Airbnb, Lyft y Walmart.
Alojar Druid en tu propio VPS te proporciona un motor de consultas orientado a columnas optimizado para la ingesta en streaming desde Kafka y Kinesis, el filtrado de series temporales y agregaciones de alta concurrencia, sin tarifas de nube por consulta ni dependencia de un proveedor. La consola web integrada gestiona la exploración SQL, las especificaciones de ingesta, la gestión de fuentes de datos y el estado del clúster desde una única pestaña del navegador.
Funciones clave de Apache Druid
Consola web integrada
Interfaz de usuario basada en navegador para consultas SQL, especificaciones de ingesta, gestión de fuentes de datos y monitoreo del estado del clúster sin un cliente separado.
Ingesta en tiempo real
Transmita eventos desde Kafka, Kinesis o HTTP a fuentes de datos consultables en segundos, con garantías de entrega única.
Almacén de series de tiempo columnar
El almacenamiento orientado a columnas con índices de mapa de bits y particionamiento basado en tiempo ofrece filtros y agregaciones en menos de un segundo en miles de millones de filas.
Arquitectura Lambda
La capa de consulta unificada sobre fuentes de datos de streaming y por lotes permite que los paneles fusionen eventos en tiempo real con contexto histórico de forma transparente.
SQL y consultas nativas
SQL ANSI estándar más una API de consulta nativa basada en JSON brindan a los analistas y aplicaciones acceso flexible a las mismas fuentes de datos.
¿Por qué ejecutar Apache Druid en Hostinger?
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Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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