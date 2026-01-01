Hasta un 69% de descuento en Apache HertzBeat

Implementa Apache HertzBeat con una instalación de un solo clic.

Plataforma de observabilidad de código abierto, sin agente y en tiempo real para monitorear servidores, bases de datos y servicios en la nube.

Lanza tu aplicación al instante
Backups automáticos semanales gratis
VPS administrado con IA
MXN 104.99 /mes
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Garantía de reembolso de 30 días
Implementa Apache HertzBeat con una instalación de un solo clic.

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-66%
KVM 1
MXN 308.99
MXN 104.99 /mes
Elegir plan
Se renueva a MXN 210.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-59%
KVM 2
MXN 381.99
MXN 154.99 /mes
Elegir plan
Se renueva a MXN 273.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
MXN 689.99
MXN 210.99 /mes
Elegir plan
Se renueva a MXN 525.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-67%
KVM 8
MXN 1,260.99
MXN 420.99 /mes
Elegir plan
Se renueva a MXN 910.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
-66%
KVM 1
MXN 308.99
MXN 104.99 /mes
Elegir plan
Se renueva a MXN 210.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-59%
KVM 2
MXN 381.99
MXN 154.99 /mes
Elegir plan
Se renueva a MXN 273.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
MXN 689.99
MXN 210.99 /mes
Elegir plan
Se renueva a MXN 525.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-67%
KVM 8
MXN 1,260.99
MXN 420.99 /mes
Elegir plan
Se renueva a MXN 910.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda

Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar

Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año
Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año

Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Puedes pagar hasta en 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Todo lo que puedes crear con Apache HertzBeat

Apache HertzBeat es una plataforma de observabilidad sin agente, impulsada por la comunidad, que monitorea servidores, bases de datos, middleware, servicios en la nube y puntos finales HTTP y JMX personalizados a través de plantillas de protocolo configurables. En lugar de instalar colectores en cada objetivo, sondea los puntos finales a través de SSH, SNMP, JDBC, JMX, HTTP y docenas de otros protocolos, luego renderiza paneles, alertas y páginas de estado desde una interfaz unificada.

Alojar HertzBeat en tu VPS mantiene los datos de monitoreo, las reglas de alerta y las credenciales de destino dentro de la infraestructura que controlas, sin precios por métrica ni dependencia de proveedor. La pila de PostgreSQL y VictoriaMetrics incluida almacena la configuración y las métricas de series temporales localmente, haciendo que la implementación sea completamente autónoma desde el primer día.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de Apache HertzBeat

Monitoreo sin agentes

Sondea servidores, bases de datos y APIs a través de SSH, SNMP, JDBC, JMX y HTTP sin instalar colectores en cada máquina objetivo.

Alertas de límite

Definir reglas de alerta con umbrales basados en expresiones y enviar notificaciones a correo electrónico, Slack, Discord, Telegram, webhooks y proveedores de SMS.

Páginas de estado públicas

Publicar páginas de estado orientadas al cliente que informan sobre el tiempo de actividad e incidentes para servicios monitoreados seleccionados sin exponer paneles internos.

Protocolos personalizados

Agregue nuevos tipos de monitoreo escribiendo plantillas de aplicación YAML, para que los sistemas de nicho puedan ser observados sin esperar integraciones de proveedores.

Almacén de series de tiempo integrado

Se envía con VictoriaMetrics para un almacenamiento eficiente de métricas a largo plazo y PostgreSQL para la configuración, eliminando la necesidad de conectar bases de datos externas.

¿Por qué ejecutar Apache HertzBeat en Hostinger?

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Ubicación de servidor recomendada:

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Lanzamiento local. Crecimiento global.

Elige un servidor cercano a tu público para mejorar la velocidad de carga. Contamos con centros de datos en Norteamérica, Europa, Asia y Sudamérica.
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Lanzamiento local. Crecimiento global.

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