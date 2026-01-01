Implementa Apache HertzBeat con una instalación de un solo clic.
Plataforma de observabilidad de código abierto, sin agente y en tiempo real para monitorear servidores, bases de datos y servicios en la nube.
Elige un plan VPS para Apache HertzBeat
Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con Apache HertzBeat
Apache HertzBeat es una plataforma de observabilidad sin agente, impulsada por la comunidad, que monitorea servidores, bases de datos, middleware, servicios en la nube y puntos finales HTTP y JMX personalizados a través de plantillas de protocolo configurables. En lugar de instalar colectores en cada objetivo, sondea los puntos finales a través de SSH, SNMP, JDBC, JMX, HTTP y docenas de otros protocolos, luego renderiza paneles, alertas y páginas de estado desde una interfaz unificada.
Alojar HertzBeat en tu VPS mantiene los datos de monitoreo, las reglas de alerta y las credenciales de destino dentro de la infraestructura que controlas, sin precios por métrica ni dependencia de proveedor. La pila de PostgreSQL y VictoriaMetrics incluida almacena la configuración y las métricas de series temporales localmente, haciendo que la implementación sea completamente autónoma desde el primer día.
Funciones clave de Apache HertzBeat
Monitoreo sin agentes
Sondea servidores, bases de datos y APIs a través de SSH, SNMP, JDBC, JMX y HTTP sin instalar colectores en cada máquina objetivo.
Alertas de límite
Definir reglas de alerta con umbrales basados en expresiones y enviar notificaciones a correo electrónico, Slack, Discord, Telegram, webhooks y proveedores de SMS.
Páginas de estado públicas
Publicar páginas de estado orientadas al cliente que informan sobre el tiempo de actividad e incidentes para servicios monitoreados seleccionados sin exponer paneles internos.
Protocolos personalizados
Agregue nuevos tipos de monitoreo escribiendo plantillas de aplicación YAML, para que los sistemas de nicho puedan ser observados sin esperar integraciones de proveedores.
Almacén de series de tiempo integrado
Se envía con VictoriaMetrics para un almacenamiento eficiente de métricas a largo plazo y PostgreSQL para la configuración, eliminando la necesidad de conectar bases de datos externas.
¿Por qué ejecutar Apache HertzBeat en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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