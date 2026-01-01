Yuvomi es un organizador familiar de cÃ³digo abierto que reÃºne tareas, calendarios compartidos, listas de compras, planes de comidas, recetas, presupuestos y notas del hogar en una sola aplicaciÃ³n web progresiva con prioridad mÃ³vil. Cada mÃ³dulo es independiente, por lo que puedes usar solo las partes que se adapten a tu hogar e ignorar el resto.

Alojar Yuvomi en tu propio VPS mantiene los datos sensibles del hogar â€”horarios, recibos, listas de contactos, recordatorios mÃ©dicosâ€” fuera de los servicios en la nube de terceros. La base de datos SQLite admite cifrado AES-256 opcional en reposo, y un programador integrado maneja las copias de seguridad automÃ¡ticas para que la informaciÃ³n de tu familia se mantenga privada sin sacrificar la comodidad.