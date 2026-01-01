Implementa Yuvomi con instalaciÃ³n de un solo clic.
Planificador familiar privado y autoalojado para tareas, calendarios, comidas, compras y presupuestos del hogar en una sola aplicaciÃ³n mÃ³vil con enfoque principal en dispositivos mÃ³viles.
Elige un plan VPS para Yuvomi
Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con Yuvomi
Yuvomi es un organizador familiar de cÃ³digo abierto que reÃºne tareas, calendarios compartidos, listas de compras, planes de comidas, recetas, presupuestos y notas del hogar en una sola aplicaciÃ³n web progresiva con prioridad mÃ³vil. Cada mÃ³dulo es independiente, por lo que puedes usar solo las partes que se adapten a tu hogar e ignorar el resto.
Alojar Yuvomi en tu propio VPS mantiene los datos sensibles del hogar â€”horarios, recibos, listas de contactos, recordatorios mÃ©dicosâ€” fuera de los servicios en la nube de terceros. La base de datos SQLite admite cifrado AES-256 opcional en reposo, y un programador integrado maneja las copias de seguridad automÃ¡ticas para que la informaciÃ³n de tu familia se mantenga privada sin sacrificar la comodidad.
Funciones clave de Yuvomi
Planificador familiar compartido
Coordina tareas, calendarios, comidas y listas de compras entre todos los miembros del hogar con asignaciones multiusuario y notificaciones.
PWA mÃ³vil primero
Se instala como una aplicaciÃ³n web progresiva con una sensaciÃ³n nativa en telÃ©fonos y tabletas, con vistas que funcionan sin conexiÃ³n para la gestiÃ³n del hogar sobre la marcha.
Integraciones de calendario
Sincroniza con Google Calendar, iCloud a travÃ©s de CalDAV, dispositivos Apple y suscripciones ICS para mantener todos tus horarios existentes en un solo lugar.
AlmacÃ©n SQLite cifrado
El cifrado opcional SQLCipher AES-256 protege los datos del hogar en reposo, y las copias de seguridad programadas pueden replicarse en cualquier destino WebDAV.
Kit de herramientas modular para el hogar
Habilita solo los mÃ³dulos que necesites â€” presupuestos, planificaciÃ³n de comidas, recetas, cumpleaÃ±os, contactos, documentos o limpieza del hogar â€” y omite el resto.
Privado y sin rastreadores
Cero rastreadores de terceros, sin telemetrÃa y una licencia MIT mantienen los datos de tu familia completamente bajo tu propio control en tu VPS.
Â¿Por quÃ© ejecutar Yuvomi en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicaciÃ³n al instante con una configuraciÃ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciÃ³n DDoS y monitorizaciÃ³n continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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ContactÃ© con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedÃ© muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increÃblemente pacientes y minuciosos.
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