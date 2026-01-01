Hasta un 69% de descuento en YOURLS

Implementa YOURLS con un solo clic.

Acortador de URL PHP ligero y autoalojado con estadísticas de clics, más de 300 plugins y una API REST.

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VPS administrado con IA
MXN104.99/mes
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Se renueva a MXN 525.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
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Se renueva a MXN 910.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
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32 TB de ancho de banda
-66%
KVM 1
MXN308.99
MXN104.99/mes
Elegir plan
Se renueva a MXN 210.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-59%
KVM 2
MXN381.99
MXN154.99/mes
Elegir plan
Se renueva a MXN 273.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
MXN689.99
MXN210.99/mes
Elegir plan
Se renueva a MXN 525.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-67%
KVM 8
MXN1,260.99
MXN420.99/mes
Elegir plan
Se renueva a MXN 910.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda

Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar

Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año
Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año

Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Puedes pagar hasta en 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Todo lo que puedes crear con YOURLS

YOURLS (Your Own URL Shortener) es una pequeña aplicación PHP independiente que te permite ejecutar tu propio servicio de acortamiento de URL en tu dominio. A diferencia de los servicios comerciales, YOURLS mantiene todos los datos de clics y la gestión de enlaces completamente bajo tu control — sin límites de velocidad, sin tarifas de suscripción y sin seguimiento de terceros de tu audiencia.

Más allá del acortamiento básico, YOURLS incluye seguimiento de clics integrado, análisis de referrers y una API REST para la gestión programática de enlaces. Una comunidad activa ha creado más de 300 plugins que cubren desde la generación de códigos QR hasta redirecciones por geolocalización, convirtiendo a YOURLS en uno de los acortadores de enlaces autoalojados más extensibles disponibles.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de YOURLS

Analíticas de clics

Rastrea los clics totales, los referentes y las estadísticas por enlace para que sepas exactamente cómo se desempeña cada URL acortada con el tiempo.

Ecosistema de plugins

Más de 300 plugins de la comunidad extienden YOURLS con códigos QR, redirecciones por geolocalización, vistas previas de enlaces y más — no se requiere desarrollo personalizado.

API REST

Crea, expande y recupera estadísticas de enlaces programáticamente a través de una API integrada, lo que facilita la integración de YOURLS en aplicaciones y flujos de trabajo de automatización.

Palabras clave personalizadas

Asigna slugs personalizados memorables a cualquier enlace en lugar de caracteres aleatorios, dándote URLs de marca como yourdomain.com/launch.

Modo público o privado

Ejecuta YOURLS como una herramienta privada para tu equipo o ábrelo públicamente — el control de acceso es un único interruptor de configuración.

Soporte para bookmarklets

Instala el bookmarklet de un solo clic en cualquier navegador para acortar la URL de la página actual sin salir de tu flujo de trabajo.

¿Por qué ejecutar YOURLS en Hostinger?

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Ubicación de servidor recomendada:

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Lanzamiento local. Crecimiento global.

Elige un servidor cercano a tu público para mejorar la velocidad de carga. Contamos con centros de datos en Norteamérica, Europa, Asia y Sudamérica.
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Garantía de reembolso de 30 días

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