Implementa Yarn con instalaciÃ³n de un solo clic.
Pod de microblogging autoalojado y descentralizado, construido sobre el formato twtxt, sin anuncios, seguimiento ni dependencia de proveedor.
Elige un plan VPS para Yarn
Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con Yarn
Yarn es una plataforma de redes sociales descentralizada y autoalojada que combina el microblogging al estilo de Twitter con el formato de feed abierto twtxt. Cada pod es una instancia independiente que se federa con otros pods de Yarn y cualquier feed twtxt en la web abierta, para que los usuarios sigan a personas a travÃ©s de servidores sin depender de un Ãºnico proveedor. El software no recopila informaciÃ³n personal, no ejecuta publicidad y no envÃa anÃ¡lisis â€” el contenido y los grÃ¡ficos de seguidores pertenecen completamente al operador del pod.
Ejecutar tu propio pod de Yarn en un VPS mantiene las conversaciones, los medios y la identidad bajo tu propio dominio. El servidor yarnd basado en Go es ligero, persiste todo en una Ãºnica base de datos incrustada y soporta pods tanto de un solo usuario como multiusuario con cargas de medios, conversaciones en hilos y feeds RSS/Atom completos.
Funciones clave de Yarn
Fuentes twtxt descentralizadas
Cada cuenta publica un feed twtxt portÃ¡til que cualquier pod de Yarn o cliente compatible puede seguir â€” sin servidores centrales ni protocolos propietarios.
Privacidad por diseÃ±o
Sin anÃ¡lisis, sin publicidad y sin seguimiento de terceros â€” yarnd solo recopila lo necesario para operar el pod en sÃ.
Conversaciones con hilos
Las cadenas de respuesta, las menciones y los asuntos permiten que las discusiones se mantengan legibles entre pods sin depender de lÃneas de tiempo centralizadas.
Soporte de medios integrado
Sube imÃ¡genes, audio y video directamente a tu pod con transcodificaciÃ³n ffmpeg opcional para reproducciÃ³n en lÃnea.
MÃ³dulos de un solo usuario o multiusuario
Opera un pod personal para ti o abre registros para alojar una comunidad â€” el mismo binario maneja ambos modelos de implementaciÃ³n.
Binario Go ligero
El servidor yarnd se ejecuta como un Ãºnico binario compilado con una base de datos bitcask incrustada, manteniendo bajo el uso de recursos en planes VPS pequeÃ±os.
Â¿Por quÃ© ejecutar Yarn en Hostinger?
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Lanza tu aplicaciÃ³n al instante con una configuraciÃ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
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Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciÃ³n DDoS y monitorizaciÃ³n continua.
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Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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