Yarn es una plataforma de redes sociales descentralizada y autoalojada que combina el microblogging al estilo de Twitter con el formato de feed abierto twtxt. Cada pod es una instancia independiente que se federa con otros pods de Yarn y cualquier feed twtxt en la web abierta, para que los usuarios sigan a personas a travÃ©s de servidores sin depender de un Ãºnico proveedor. El software no recopila informaciÃ³n personal, no ejecuta publicidad y no envÃ­a anÃ¡lisis â€” el contenido y los grÃ¡ficos de seguidores pertenecen completamente al operador del pod.

Ejecutar tu propio pod de Yarn en un VPS mantiene las conversaciones, los medios y la identidad bajo tu propio dominio. El servidor yarnd basado en Go es ligero, persiste todo en una Ãºnica base de datos incrustada y soporta pods tanto de un solo usuario como multiusuario con cargas de medios, conversaciones en hilos y feeds RSS/Atom completos.