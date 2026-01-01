Hasta un 69% de descuento en YaCy

Implementa YaCy con una instalación de un solo clic.

Motor de búsqueda web autohospedado y entre pares que indexa y busca en la web sin servidores centrales ni seguimiento.

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Se renueva a MXN 525.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
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MXN104.99/mes
Elegir plan
Se renueva a MXN 210.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-59%
KVM 2
MXN381.99
MXN154.99/mes
Elegir plan
Se renueva a MXN 273.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
MXN689.99
MXN210.99/mes
Elegir plan
Se renueva a MXN 525.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-67%
KVM 8
MXN1,260.99
MXN420.99/mes
Elegir plan
Se renueva a MXN 910.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda

Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar

Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año
Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año

Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Puedes pagar hasta en 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Todo lo que puedes crear con YaCy

YaCy es un motor de búsqueda web totalmente distribuido, de igual a igual, que se ejecuta completamente en tu propio servidor. A diferencia de Google o Bing, no hay una autoridad central que controle los resultados de búsqueda; cada instancia de YaCy rastrea e indexa la web de forma independiente mientras se conecta a un índice global compartido mantenido por miles de otros pares de YaCy. Las consultas de búsqueda se cifran antes de compartirse con los pares, manteniendo las búsquedas privadas por diseño.

Alojar YaCy por tu cuenta te proporciona un dispositivo de búsqueda privado sin seguimiento, sin influencia publicitaria en las clasificaciones y sin registros de consultas enviados a terceros. También funciona como un motor de búsqueda de intranet, indexando recursos HTTP, FTP y SMB en una red local sin conectividad a internet.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de YaCy

Índice entre pares

Cada nodo YaCy se une a un índice global distribuido, compartiendo páginas rastreadas con sus pares y recibiendo resultados a cambio — no se requiere un servidor central.

Rastreador web integrado

Horarios de rastreo configurables y controles de profundidad para indexar dominios continuamente y mantener sus resultados de búsqueda locales actualizados y relevantes.

Búsqueda que prioriza la privacidad

Las consultas de búsqueda se codifican con hash antes de ser compartidas con la red P2P, evitando que cualquier par identifique lo que buscaste.

Modo de búsqueda de intranet

Indexar y buscar recursos internos HTTP, FTP y SMB en una red local sin exponer ningún dato a internet público.

API REST programable

Cada función de administración es accesible a través de puntos finales REST de XML y JSON, lo que permite la automatización e integraciones personalizadas de portales de búsqueda.

¿Por qué ejecutar YaCy en Hostinger?

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Ubicación de servidor recomendada:

Comprobando...

Lanzamiento local. Crecimiento global.

Elige un servidor cercano a tu público para mejorar la velocidad de carga. Contamos con centros de datos en Norteamérica, Europa, Asia y Sudamérica.
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Lanzamiento local. Crecimiento global.

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