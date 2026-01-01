Implementa WireGuard Easy con instalación en un solo clic.
Gestión de VPN WireGuard basada en la web con generación de clientes, códigos QR y estadísticas de tráfico en tiempo real.
Elige un plan VPS para WireGuard Easy
Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con WireGuard Easy
WireGuard Easy es una interfaz web autoalojada que facilita la implementación y gestión de un servidor VPN WireGuard para cualquier nivel de habilidad. Ofrece un panel de control para crear configuraciones de cliente, generar códigos QR para la configuración móvil y monitorear estadísticas de tráfico en tiempo real sin necesidad de usar la interfaz de línea de comandos (CLI) de WireGuard.
Alojar WireGuard Easy en un VPS te proporciona un servidor VPN privado bajo tu control total. La criptografía moderna de WireGuard y su módulo de kernel ligero ofrecen túneles significativamente más rápidos y eficientes que OpenVPN o IPSec, y la interfaz de usuario web permite añadir, deshabilitar o eliminar clientes al instante sin reiniciar el servidor.
Funciones clave de WireGuard Easy
Gestión basada en web
Agregar, habilitar, deshabilitar y eliminar clientes VPN desde una interfaz de navegador sin usar la línea de comandos de WireGuard.
Configuración de código QR
Genera códigos QR para cada configuración de cliente para escanear con la aplicación móvil de WireGuard para una configuración de conexión instantánea.
Estadísticas de tráfico en tiempo real
Monitorea el uso de ancho de banda por cliente y las últimas marcas de tiempo de conexión desde el panel de control para rastrear la actividad de la VPN.
Túneles WireGuard rápidos
La criptografía moderna de WireGuard y su implementación a nivel de kernel ofrecen túneles VPN más rápidos y eficientes que OpenVPN.
Exportación de configuración del cliente
Descarga los archivos de configuración del cliente para cualquier dispositivo compatible con WireGuard, incluyendo clientes de escritorio, móviles y de router.
¿Por qué ejecutar WireGuard Easy en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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