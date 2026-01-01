Implementa WBO con instalaciĆ³n de un solo clic.
Pizarra colaborativa en tiempo real para lluvia de ideas en equipo, reuniones remotas y planificaciĆ³n visual en un lienzo compartido.
Elige un plan VPS para WBO
Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con WBO
WBO (Pizarra en LĆnea) es una pizarra colaborativa en tiempo real autoalojada que permite a mĆŗltiples usuarios dibujar, escribir y anotar simultĆ”neamente en un lienzo infinito compartido. Soporta dibujo a mano alzada, formas geomĆ©tricas, texto e inserciĆ³n de imĆ”genes con sincronizaciĆ³n instantĆ”nea entre todos los participantes conectados.
Alojar WBO en un VPS proporciona a los equipos una pizarra privada que permanece activa entre sesiones sin exponer el contenido a servicios de terceros. El lienzo persistente sigue siendo accesible en una URL estable para proyectos en curso, lo que lo hace ideal para la planificaciĆ³n remota de sprints, la enseĆ±anza, los diagramas tĆ©cnicos y las sesiones creativas de lluvia de ideas.
Funciones clave de WBO
ColaboraciĆ³n en tiempo real
MĆŗltiples usuarios dibujan y anotan en el mismo lienzo simultĆ”neamente con sincronizaciĆ³n instantĆ”nea y sin necesidad de actualizar.
Lienzo persistente
El contenido de la pizarra se guarda automĆ”ticamente y es accesible en la misma URL cada vez que los participantes se reconectan.
Herramientas de dibujo
El dibujo a mano alzada, las formas geomĆ©tricas, las etiquetas de texto y la carga de imĆ”genes cubren toda la gama de casos de uso de una pizarra.
No se requiere cuenta
Cualquiera con la URL del pizarrĆ³n puede unirse y contribuir inmediatamente sin barreras de registro o inicio de sesiĆ³n.
ĀæPor quĆ© ejecutar WBO en Hostinger?
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Lanza tu aplicaciĆ³n al instante con una configuraciĆ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
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Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciĆ³n DDoS y monitorizaciĆ³n continua.
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Ejecuta mĆŗltiples contenedores Docker desde un Ćŗnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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