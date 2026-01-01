WBO (Pizarra en LĆ­nea) es una pizarra colaborativa en tiempo real autoalojada que permite a mĆŗltiples usuarios dibujar, escribir y anotar simultĆ”neamente en un lienzo infinito compartido. Soporta dibujo a mano alzada, formas geomĆ©tricas, texto e inserciĆ³n de imĆ”genes con sincronizaciĆ³n instantĆ”nea entre todos los participantes conectados.

Alojar WBO en un VPS proporciona a los equipos una pizarra privada que permanece activa entre sesiones sin exponer el contenido a servicios de terceros. El lienzo persistente sigue siendo accesible en una URL estable para proyectos en curso, lo que lo hace ideal para la planificaciĆ³n remota de sprints, la enseĆ±anza, los diagramas tĆ©cnicos y las sesiones creativas de lluvia de ideas.