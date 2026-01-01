Hasta un 69% de descuento en Wavelog

Despliega Wavelog con un solo clic.

Aplicación de registro de radioaficionados basada en la web para el seguimiento de QSOs, la gestión de premios y la integración con LoTW y eQSL.

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MXN689.99
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-67%
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32 TB de ancho de banda
-66%
KVM 1
MXN308.99
MXN104.99/mes
Elegir plan
Se renueva a MXN 210.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-59%
KVM 2
MXN381.99
MXN154.99/mes
Elegir plan
Se renueva a MXN 273.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
MXN689.99
MXN210.99/mes
Elegir plan
Se renueva a MXN 525.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-67%
KVM 8
MXN1,260.99
MXN420.99/mes
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Se renueva a MXN 910.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda

Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar

Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año
Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año

Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Puedes pagar hasta en 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Todo lo que puedes crear con Wavelog

Wavelog es una aplicación moderna de registro de radioaficionados basada en la web para el seguimiento de QSOs y la gestión del progreso de premios en los programas DXCC, IOTA, SOTA y POTA. Se integra directamente con los servicios de búsqueda de LoTW, eQSL y callbook, y es compatible con el control de radio CAT para el registro automatizado durante las sesiones de operación.

Alojar Wavelog en un VPS mantiene sus datos de registro privados y accesibles desde cualquier navegador o dispositivo móvil sin depender de la nube de terceros. El registro de concursos, la integración de clúster DX, la exportación ADIF y Cabrillo, y el soporte para múltiples operadores lo convierten en una solución completa de registro de estación para operadores de radioaficionados serios.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de Wavelog

Seguimiento de premios

Sigue el progreso hacia DXCC, IOTA, SOTA, POTA y otros programas importantes de premios de radioaficionados a partir de los datos de tu libro de registro.

Sincronización de LoTW y eQSL

Carga y confirma automáticamente los QSOs con LoTW y eQSL para crédito de premios electrónicos sin envío manual.

CAT radiocontrol

Conecta tu radio a través de la interfaz CAT para rellenar automáticamente los campos de banda, modo y frecuencia durante la operación en vivo.

Registro de concursos

Registre QSOs de concurso con seguimiento de intercambio y verificación de duplicados para operación competitiva de radioaficionados.

Exportación ADIF

Exporta tu registro completo en formato ADIF o Cabrillo para usar con otro software de registro o sistemas de envío de premios.

¿Por qué ejecutar Wavelog en Hostinger?

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Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

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Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Ubicación de servidor recomendada:

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Lanzamiento local. Crecimiento global.

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