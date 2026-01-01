Watcharr es un rastreador de listas de contenido visto de código abierto que consolida películas, series de televisión, anime y videojuegos en una única biblioteca autoalojada. Construido con Go y SvelteKit, extrae metadatos de TMDB, IGDB, AniList y Jikan para que cada entrada llegue con pósteres, elenco y detalles de episodios sin necesidad de entrada manual.

Alojarlo en tu propio VPS mantiene tu historial de visualización, calificaciones y actividad de amigos fuera de servicios de terceros como Trakt o MyAnimeList. La autenticación de usuario incluida, la sincronización con Jellyfin y Plex, y el almacenamiento ligero en SQLite lo hacen adecuado tanto para rastreadores individuales como para hogares y pequeñas comunidades.