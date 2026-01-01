Implementar Wallabag con un solo clic.
Servicio autoalojado para leer más tarde que guarda y limpia artículos web para una lectura sin conexión y sin distracciones.
Elige un plan VPS para Wallabag
Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con Wallabag
Wallabag es una aplicación autoalojada para leer más tarde que guarda artículos web y elimina anuncios, navegación y elementos innecesarios, presentando solo el texto y las imágenes para una lectura limpia y enfocada. Funciona como una alternativa privada a Pocket e Instapaper con soporte completo sin conexión.
Alojar Wallabag en un VPS significa que tu lista de lectura y archivo de artículos se almacenan en tu propia infraestructura sin acceso de terceros. Las extensiones de navegador para Chrome y Firefox hacen que guardar artículos sea con un solo clic, mientras que las aplicaciones móviles para iOS y Android permiten la lectura sin conexión en cualquier lugar. La importación desde Pocket e Instapaper facilita la migración.
Funciones clave de Wallabag
Lectura de artículos despejada
Wallabag extrae el contenido de los artículos y elimina anuncios, navegación y distracciones para una experiencia de lectura limpia y enfocada.
Acceso sin conexión
Los artículos guardados se sincronizan con las aplicaciones móviles para iOS y Android, permitiendo la lectura sin conexión a internet.
Extensiones del navegador
Guarda artículos de Chrome y Firefox con un solo clic usando la extensión oficial de navegador de Wallabag.
Etiquetado & búsqueda
Organiza los artículos guardados con etiquetas y encuentra cualquier cosa al instante usando la búsqueda de texto completo en todo tu archivo de lectura.
Importar desde Pocket
Migra tu lista de lectura existente de Pocket o Instapaper a Wallabag sin perder ningún artículo guardado.
¿Por qué ejecutar Wallabag en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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