Waline es un sistema de comentarios de código abierto y autoalojado diseñado para sitios web estáticos, blogs y sitios de documentación. Ofrece una experiencia de comentarios completa que incluye respuestas anidadas, reacciones con emojis, recuentos de visitantes y estadísticas de visualización de artículos, todo sin depender de servicios de terceros que rastrean a tus usuarios.

Alojar Waline en tu propio VPS te da control total sobre los datos de los comentarios, los flujos de trabajo de moderación y la configuración de notificaciones. Esta implementación utiliza SQLite para el almacenamiento local sin configuración, por lo que no hay una base de datos separada que administrar. Waline se integra con cualquier frontend a través de un widget de JavaScript y es compatible con el formato Markdown en los comentarios de forma predeterminada.