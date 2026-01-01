Despliega Vikunja con instalación de un solo clic.
Gestor de tareas de código abierto autoalojado con vistas de lista, Kanban, Gantt y tabla, además de colaboración en equipo y sincronización CalDAV.
Elige un plan VPS para Vikunja
Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con Vikunja
Vikunja es una aplicación de gestión de tareas y proyectos autoalojada que soporta múltiples modos de vista incluyendo lista, tablero Kanban, diagrama de Gantt y tabla. Ofrece anidamiento jerárquico de proyectos, asignación de tareas, fechas de vencimiento, recordatorios, etiquetas y archivos adjuntos para una gestión completa de tareas en una sola herramienta.
Alojar Vikunja en un VPS mantiene todas tus tareas y datos de proyectos privados sin tarifas de suscripción por usuario. La sincronización CalDAV lleva las tareas a las aplicaciones de calendario, una interfaz adaptable a dispositivos móviles funciona en cualquier dispositivo, y el uso compartido en equipo con permisos basados en roles soporta tanto el uso personal como el colaborativo.
Funciones clave de Vikunja
Múltiples modos de vista
Cambia entre las vistas de lista, tablero Kanban, línea de tiempo Gantt y tabla para trabajar con tareas en el formato que prefieras.
Colaboración en equipo
Comparte proyectos con tus compañeros de equipo usando permisos basados en roles para ver, editar y asignar tareas.
Sincronización CalDAV
Sincroniza tareas y fechas de vencimiento con cualquier aplicación de calendario que sea compatible con CalDAV, incluyendo Apple Calendar y Thunderbird.
Recordatorios y notificaciones
Establece recordatorios de tareas con notificaciones por correo electrónico o push para estar al tanto de los plazos sin revisar la aplicación manualmente.
Proyectos jerárquicos
Organice el trabajo en proyectos anidados y subproyectos para reflejar estructuras complejas de equipo u organizacionales.
¿Por qué ejecutar Vikunja en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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