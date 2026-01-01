Implementa useSend con una instalación de un solo clic.
Infraestructura de envío de correo electrónico de código abierto — aloja tú mismo tu plataforma de correo electrónico transaccional y de marketing.
Elige un plan VPS para useSend
Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con useSend
useSend es una alternativa de código abierto a Resend, SendGrid y Postmark que te permite ser dueño de toda tu infraestructura de envío de correos electrónicos. Construido sobre Next.js con AWS SES como backend de entrega, proporciona una API REST limpia y una puerta de enlace SMTP tanto para correos electrónicos transaccionales como de marketing, sin tarifas por correo electrónico ni ataduras a un proveedor.
Alojar useSend en tu propio VPS pone tus dominios de envío, listas de suscriptores y análisis de correo electrónico completamente bajo tu control. Obtienes un panel de control unificado para monitorear la entregabilidad, administrar dominios, manejar rebotes y webhooks, y programar campañas, todo desde una infraestructura de tu propiedad.
Funciones clave de useSend
REST API & SMTP
Envía correos electrónicos a través de una API REST amigable para desarrolladores o SMTP estándar — compatible de forma inmediata con aplicaciones y bibliotecas de correo electrónico existentes.
Analíticas de entrega
Haz un seguimiento de los correos entregados, abiertos, en los que se hizo clic y rebotados en tiempo real con un panel de análisis integrado.
Gestión de dominios
Agrega y verifica dominios de envío personalizados con la guía de registros DNS, manteniendo la reputación del correo electrónico ligada a tu propia infraestructura.
Envío programado
Programa correos electrónicos para entrega futura usando la API de Programación, lo que permite campañas de goteo y flujos transaccionales conscientes de la zona horaria.
Eventos de webhook
Reciba eventos de entrega en tiempo real — rebotes, quejas, aperturas y clics — a través de webhooks configurables para procesamiento posterior.
¿Por qué ejecutar useSend en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
El mejor hosting VPS con Docker
¡Estoy increíblemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfección. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte técnico ha sido rápido, competente y realmente servicial.
Todo va perfecto con Hostinger, el chatbot con IA y la asistencia humana se complementan de maravilla. El VPS es increíble, siempre estable. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Enhorabuena! 🚀
¡Por fin un proveedor de hosting VPS que lo hace bien! Tiene buenos precios, un panel de control excelente que respeta el tiempo de los usuarios, backups impecables, un buen soporte y es totalmente estable.
Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.
Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualización de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.
El VPS de Hostinger es increíble. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae ni falla.
La empresa va muy bien, estoy muy conforme con los servicios que uso. No es tan cara como otras y tiene planes y VPS realmente buenos.
Explora más aplicaciones para implementar
AList
Lista de archivos y servidor WebDAV autoalojado con soporte para más de 30 backends de almacenamiento
AnonUpload
AnonUpload es una aplicación segura para compartir archivos de forma anónima sin requisitos de base de datos