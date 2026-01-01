Implementa ArchiveBox con un solo clic.
Plataforma de archivo de internet autoalojada que preserva páginas web, videos y documentos en múltiples formatos para acceso permanente.
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Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con ArchiveBox
ArchiveBox es la plataforma líder de autoalojamiento de código abierto para archivado web, que captura sitios web como HTML, PDF, capturas de pantalla, archivos WARC y medios extraídos para asegurar que el contenido permanezca accesible mucho después de que las fuentes originales desaparezcan. Con más de 18,000 estrellas en GitHub y desarrollo activo desde 2017, ofrece una alternativa confiable a depender de Internet Archive para el contenido que es importante para tu trabajo.
El autoalojamiento de ArchiveBox te otorga soberanía total sobre los datos del contenido archivado — algo crítico para flujos de trabajo legales, de cumplimiento y periodísticos donde la cadena de custodia es importante. Tú controlas las políticas de retención, las estrategias de respaldo y los permisos de acceso, mientras que el motor de búsqueda de texto completo Sonic integrado hace que encontrar contenido en archivos grandes sea rápido y preciso.
Funciones clave de ArchiveBox
Archivo Multiformato
Capture cada página simultáneamente como HTML, PDF, captura de pantalla, WARC y medios extraídos, para que el contenido se conserve en múltiples formatos independientes, incluso si uno se vuelve ilegible en el futuro.
Búsqueda de texto completo
Encuentra cualquier palabra o frase en todo tu archivo al instante usando el motor de búsqueda Sonic integrado, sin tener que navegar manualmente por carpetas o depender de una coincidencia de nombre de archivo imprecisa.
Reserva de citas automatizada
Configura el archivado diario de fuentes RSS, listas de marcadores y colecciones de URL para que el contenido importante se conserve automáticamente sin necesidad de activación manual para cada nuevo elemento.
Amplio soporte de importación
Importa directamente desde los marcadores del navegador, Pocket, Pinboard, Instapaper y otros servicios, facilitando la migración de una lista de lectura existente a tu archivo permanente.
Renderizado de JavaScript
Archive páginas renderizadas dinámicamente y aplicaciones de una sola página utilizando el entorno de navegador NoVNC incluido, capturando contenido que los simples extractores de HTML omiten por completo.
¿Por qué ejecutar ArchiveBox en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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