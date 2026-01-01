Backrest es una interfaz web autoalojada para restic, el programa de respaldo rápido y seguro. Envuelve la potente deduplicación y cifrado de restic en una interfaz de usuario limpia basada en navegador, permitiéndote crear planes de respaldo, programarlos con cron y restaurar archivos individuales sin necesidad de tocar la línea de comandos.

Debido a que Backrest almacena instantáneas a través de restic, los respaldos se cifran en reposo y son compatibles con docenas de backends de almacenamiento — disco local, almacenamiento de objetos compatible con S3, Backblaze B2, Google Cloud Storage, Azure, SFTP y más. Alojar Backrest por tu cuenta mantiene tu configuración de respaldo y credenciales completamente bajo tu control, sin tarifas de suscripción ni dependencia de un proveedor.