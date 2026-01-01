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Interfaz de usuario basada en la web para restic que hace que las copias de seguridad programadas, la navegación y las restauraciones sean accesibles desde cualquier navegador.

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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Puedes pagar hasta en 12 cuotas

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Todo lo que puedes crear con Backrest

Backrest es una interfaz web autoalojada para restic, el programa de respaldo rápido y seguro. Envuelve la potente deduplicación y cifrado de restic en una interfaz de usuario limpia basada en navegador, permitiéndote crear planes de respaldo, programarlos con cron y restaurar archivos individuales sin necesidad de tocar la línea de comandos.

Debido a que Backrest almacena instantáneas a través de restic, los respaldos se cifran en reposo y son compatibles con docenas de backends de almacenamiento — disco local, almacenamiento de objetos compatible con S3, Backblaze B2, Google Cloud Storage, Azure, SFTP y más. Alojar Backrest por tu cuenta mantiene tu configuración de respaldo y credenciales completamente bajo tu control, sin tarifas de suscripción ni dependencia de un proveedor.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de Backrest

Planes de respaldo programados

Define programaciones basadas en cron por repositorio para que las copias de seguridad se ejecuten automáticamente sin intervención manual.

Restauración desde el navegador

Examine el contenido de la instantánea y restaure archivos o directorios individuales directamente desde la interfaz de usuario web.

Almacenamiento multi-backend

Almacene copias de seguridad en disco local, S3, Backblaze B2, Google Cloud Storage, Azure Blob, SFTP y más a través de backends nativos de restic.

Cifrado de extremo a extremo

Todas las instantáneas son cifradas por restic antes de salir del host, asegurando que los datos permanezcan privados en cualquier backend de almacenamiento.

Deduplicación y compresión

La fragmentación definida por contenido de Restic deduplica datos entre instantáneas, reduciendo drásticamente el uso de almacenamiento con el tiempo.

¿Por qué ejecutar Backrest en Hostinger?

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Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

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Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

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Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.

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