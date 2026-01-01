Hasta un 69% de descuento en Typebot

Implementa Typebot con instalación de un solo clic.

Creador de chatbots sin código para crear formularios conversacionales, encuestas y experiencias de chat interactivas que puedes autoalojar.

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VPS administrado con IA
MXN104.99/mes
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Garantía de reembolso de 30 días
Implementa Typebot con instalación de un solo clic.

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-66%
KVM 1
MXN308.99
MXN104.99/mes
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Se renueva a MXN 210.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-59%
KVM 2
MXN381.99
MXN154.99/mes
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Se renueva a MXN 273.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
MXN689.99
MXN210.99/mes
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Se renueva a MXN 525.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-67%
KVM 8
MXN1,260.99
MXN420.99/mes
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Se renueva a MXN 910.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
-66%
KVM 1
MXN308.99
MXN104.99/mes
Elegir plan
Se renueva a MXN 210.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-59%
KVM 2
MXN381.99
MXN154.99/mes
Elegir plan
Se renueva a MXN 273.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
MXN689.99
MXN210.99/mes
Elegir plan
Se renueva a MXN 525.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-67%
KVM 8
MXN1,260.99
MXN420.99/mes
Elegir plan
Se renueva a MXN 910.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda

Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar

Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año
Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año

Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Puedes pagar hasta en 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Todo lo que puedes crear con Typebot

Typebot es un creador de formularios conversacionales autoalojado que reemplaza los formularios HTML estáticos con flujos interactivos tipo chat. Utilizando su editor de lienzo de arrastrar y soltar, los equipos pueden diseñar conversaciones de varios pasos con ramificación condicional, variables personalizadas e integraciones nativas, sin escribir código. La plataforma se entrega como dos servicios: un constructor para diseñar y gestionar flujos, y un visor que sirve chatbots publicados directamente a los usuarios finales.

Alojar Typebot en tu VPS te da la propiedad total de los datos de envío, las cargas de archivos y las credenciales de API, sin tarifas por envío y sin transferencias de datos a terceros. Tus flujos se ejecutan en tu propio dominio, de forma totalmente privada, sin límites artificiales en espacios de trabajo, miembros del equipo o bots publicados.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de Typebot

Constructor de flujo visual

Diseña conversaciones ramificadas usando un editor de lienzo con más de 30 tipos de bloques, incluyendo entradas, condicionales, incrustaciones de medios y cobro de pagos.

Integraciones nativas

Conecta flujos directamente a OpenAI, Google Sheets, Google Analytics, webhooks, Zapier y Make.com sin salir del editor.

Lógica condicional

Ramifica las rutas de conversación basándose en las respuestas del usuario, variables o respuestas de API para ofrecer experiencias totalmente personalizadas.

Modos de incrustación flexibles

Publica chatbots como superposiciones emergentes, widgets laterales, chat de página completa o incrustaciones en línea en cualquier sitio web o aplicación web.

Estadísticas en tiempo real

Rastrea las tasas de envío, los puntos de abandono y los embudos de finalización para cada flujo publicado desde el panel de control.

Espacios de trabajo de equipo

Organice flujos a través de múltiples espacios de trabajo aislados con acceso basado en roles para diferentes equipos o clientes.

¿Por qué ejecutar Typebot en Hostinger?

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Ubicación de servidor recomendada:

Comprobando...

Lanzamiento local. Crecimiento global.

Elige un servidor cercano a tu público para mejorar la velocidad de carga. Contamos con centros de datos en Norteamérica, Europa, Asia y Sudamérica.
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Lanzamiento local. Crecimiento global.

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Garantía de reembolso de 30 días

Pruébalo sin riesgos con nuestra garantía de reembolso de 30 días. Puedes consultar nuestra Política de reembolsos para saber más.

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