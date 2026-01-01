Implementa Typebot con instalación de un solo clic.
Creador de chatbots sin código para crear formularios conversacionales, encuestas y experiencias de chat interactivas que puedes autoalojar.
Elige un plan VPS para Typebot
Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con Typebot
Typebot es un creador de formularios conversacionales autoalojado que reemplaza los formularios HTML estáticos con flujos interactivos tipo chat. Utilizando su editor de lienzo de arrastrar y soltar, los equipos pueden diseñar conversaciones de varios pasos con ramificación condicional, variables personalizadas e integraciones nativas, sin escribir código. La plataforma se entrega como dos servicios: un constructor para diseñar y gestionar flujos, y un visor que sirve chatbots publicados directamente a los usuarios finales.
Alojar Typebot en tu VPS te da la propiedad total de los datos de envío, las cargas de archivos y las credenciales de API, sin tarifas por envío y sin transferencias de datos a terceros. Tus flujos se ejecutan en tu propio dominio, de forma totalmente privada, sin límites artificiales en espacios de trabajo, miembros del equipo o bots publicados.
Funciones clave de Typebot
Constructor de flujo visual
Diseña conversaciones ramificadas usando un editor de lienzo con más de 30 tipos de bloques, incluyendo entradas, condicionales, incrustaciones de medios y cobro de pagos.
Integraciones nativas
Conecta flujos directamente a OpenAI, Google Sheets, Google Analytics, webhooks, Zapier y Make.com sin salir del editor.
Lógica condicional
Ramifica las rutas de conversación basándose en las respuestas del usuario, variables o respuestas de API para ofrecer experiencias totalmente personalizadas.
Modos de incrustación flexibles
Publica chatbots como superposiciones emergentes, widgets laterales, chat de página completa o incrustaciones en línea en cualquier sitio web o aplicación web.
Estadísticas en tiempo real
Rastrea las tasas de envío, los puntos de abandono y los embudos de finalización para cada flujo publicado desde el panel de control.
Espacios de trabajo de equipo
Organice flujos a través de múltiples espacios de trabajo aislados con acceso basado en roles para diferentes equipos o clientes.
¿Por qué ejecutar Typebot en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
El mejor hosting VPS con Docker
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