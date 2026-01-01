TriliumNext Notes es una aplicación de gestión de conocimiento personal autoalojada, basada en una estructura de árbol jerárquica que puede contener miles de notas. Soporta edición WYSIWYG enriquecida, bloques de código, fórmulas matemáticas y un motor de scripting para construir flujos de trabajo personalizados y gestión automatizada de notas.

El autoalojamiento en un VPS te brinda almacenamiento ilimitado de notas, sincronización persistente entre dispositivos y la propiedad total de tu base de conocimiento. Las notas pueden clonarse en múltiples ubicaciones, mejorarse con atributos personalizados y accederse a través de la API REST de ETAPI para integraciones externas.