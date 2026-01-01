Trek es una plataforma de planificaciÃ³n de viajes de cÃ³digo abierto y autoalojada que combina la colaboraciÃ³n en tiempo real con todo lo que necesitas para organizar un viaje en una Ãºnica interfaz. Planificadores diarios de arrastrar y soltar, mapas interactivos con marcadores de fotos, pronÃ³sticos del tiempo, presupuestos multidivisa, listas de equipaje y un diario de viaje estilo revista, todo ello junto a reservas, almacenamiento de documentos y exportaciÃ³n a PDF.

A diferencia de las aplicaciones de planificaciÃ³n comerciales que bloquean tus itinerarios y fotos detrÃ¡s de niveles de suscripciÃ³n, Trek funciona completamente en la infraestructura que tÃº controlas. La sincronizaciÃ³n en tiempo real mediante WebSocket mantiene a los compaÃ±eros y miembros de la familia coordinados a medida que los planes evolucionan, el inicio de sesiÃ³n Ãºnico OIDC opcional se integra con los proveedores de identidad existentes, y un servidor MCP integrado permite a los asistentes de IA ayudar a planificar, empacar y presupuestar sin enviar datos sensibles a terceros.