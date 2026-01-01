Traggo es un rastreador de tiempo de cĆ³digo abierto y autoalojado que organiza cada entrada como un lapso en una lĆ­nea de tiempo en lugar de una fila dentro de una jerarquĆ­a de proyecto rĆ­gida. Cada entrada se enriquece con etiquetas arbitrarias ā cliente , proyecto , tarea , facturable , lo que quieras ā y el panel de control analiza el tiempo combinando las etiquetas como lo necesites, sin obligarte a elegir un desglose canĆ³nico de antemano.

Alojar Traggo en tu propio VPS mantiene las hojas de tiempo, la informaciĆ³n del cliente y el contexto relevante para la facturaciĆ³n dentro de la infraestructura que controlas, en lugar de un proveedor de seguimiento de tiempo SaaS. El Ćŗnico binario de Go mĆ”s la base de datos SQLite lo hace lo suficientemente ligero como para coexistir con otros servicios en un VPS pequeĆ±o, y el modelo basado en etiquetas se adapta por igual a consultores, freelancers, agencias y equipos de producto.