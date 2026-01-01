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Rastreador de tiempo autohospedado basado en etiquetas que reemplaza las jerarquĆ­as de proyectos con una lĆ­nea de tiempo flexible y etiquetada.

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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Puedes pagar hasta en 12 cuotas

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Todo lo que puedes crear con Traggo

Traggo es un rastreador de tiempo de cĆ³digo abierto y autoalojado que organiza cada entrada como un lapso en una lĆ­nea de tiempo en lugar de una fila dentro de una jerarquĆ­a de proyecto rĆ­gida. Cada entrada se enriquece con etiquetas arbitrarias ā cliente, proyecto, tarea, facturable, lo que quieras ā y el panel de control analiza el tiempo combinando las etiquetas como lo necesites, sin obligarte a elegir un desglose canĆ³nico de antemano.

Alojar Traggo en tu propio VPS mantiene las hojas de tiempo, la informaciĆ³n del cliente y el contexto relevante para la facturaciĆ³n dentro de la infraestructura que controlas, en lugar de un proveedor de seguimiento de tiempo SaaS. El Ćŗnico binario de Go mĆ”s la base de datos SQLite lo hace lo suficientemente ligero como para coexistir con otros servicios en un VPS pequeĆ±o, y el modelo basado en etiquetas se adapta por igual a consultores, freelancers, agencias y equipos de producto.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de Traggo

Seguimiento basado en etiquetas

Reemplazar las jerarquĆ­as de proyectos anidadas con etiquetas arbitrarias para que la misma entrada pueda aparecer simultĆ”neamente en informes de clientes, proyectos y facturables.

Vista de lĆ­nea de tiempo

Arrastra los intervalos en una lĆ­nea de tiempo diaria para iniciar, detener, dividir y editar registros de tiempo rĆ”pidamente sin escribir marcas de tiempo precisas.

Informes flexibles

Filtre el tiempo registrado por cualquier combinaciĆ³n de etiquetas en rangos de fechas configurables, luego exporte los resultados a CSV para facturaciĆ³n.

Soporte multiusuario

Cree cuentas de usuario separadas con roles de administrador y regulares para que un equipo pequeĆ±o pueda compartir una Ćŗnica instancia de Traggo con hojas de tiempo aisladas.

API de GraphQL

Impulse automatizaciones, paneles de control e integraciones a travĆ©s de la API GraphQL documentada en lugar de extraer datos de la interfaz de usuario web.

Huella ligera

Un Ćŗnico binario de Go respaldado por SQLite significa un bajo uso de disco y memoria, ideal para instalar en un VPS existente sin aprovisionar nuevos recursos.

ĀæPor quĆ© ejecutar Traggo en Hostinger?

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Gad Iradufasha
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ContactĆ© con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedĆ© muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increĆ­blemente pacientes y minuciosos.

Sylvain
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Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualizaciĆ³n de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.

Herriman
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AppFlowy es un espacio de trabajo de cĆ³digo abierto con IA pensado como alternativa a Notion

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