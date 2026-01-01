Traccar es un sistema integral de seguimiento GPS de cĆ³digo abierto que soporta mĆ”s de 200 protocolos de comunicaciĆ³n y funciona con prĆ”cticamente cualquier dispositivo GPS en el mercado. Organizaciones de todos los tamaĆ±os utilizan Traccar para monitorear vehĆ­culos, activos y personal en tiempo real a travĆ©s de una interfaz web intuitiva que incluye mapas interactivos, zonas de geocercas, alertas de velocidad e informes detallados de viajes.

Alojar Traccar en tu propio VPS elimina las tarifas recurrentes de licencia por dispositivo que cobran las plataformas comerciales y mantiene los datos de ubicaciĆ³n sensibles completamente bajo tu control. Esta plantilla implementa Traccar con una base de datos PostgreSQL para un almacenamiento confiable y a largo plazo del historial de seguimiento, rutas y anĆ”lisis.