Hasta un 69% de descuento en Tiny File Manager

Despliega Tiny File Manager con un solo clic.

Gestor de archivos web PHP ligero de un solo archivo para subir, descargar y organizar archivos del servidor desde cualquier navegador.

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Backups automáticos semanales gratis
VPS administrado con IA
MXN104.99/mes
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Despliega Tiny File Manager con un solo clic.

Elige un plan VPS para Tiny File Manager

-66%
KVM 1
MXN308.99
MXN104.99/mes
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Se renueva a MXN 210.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-59%
KVM 2
MXN381.99
MXN154.99/mes
Elegir plan
Se renueva a MXN 273.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
MXN689.99
MXN210.99/mes
Elegir plan
Se renueva a MXN 525.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-67%
KVM 8
MXN1,260.99
MXN420.99/mes
Elegir plan
Se renueva a MXN 910.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
-66%
KVM 1
MXN308.99
MXN104.99/mes
Elegir plan
Se renueva a MXN 210.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-59%
KVM 2
MXN381.99
MXN154.99/mes
Elegir plan
Se renueva a MXN 273.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
MXN689.99
MXN210.99/mes
Elegir plan
Se renueva a MXN 525.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-67%
KVM 8
MXN1,260.99
MXN420.99/mes
Elegir plan
Se renueva a MXN 910.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda

Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar

Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año
Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año

Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Puedes pagar hasta en 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Todo lo que puedes crear con Tiny File Manager

Tiny File Manager es un gestor de archivos compacto y de código abierto que se ejecuta completamente como un único archivo PHP, ofreciéndote una interfaz completa basada en navegador para gestionar archivos en tu servidor sin clientes SSH o FTP. Soporta la carga y descarga de archivos, copiar, mover, renombrar, eliminar, la creación de archivos comprimidos y un editor de texto integrado — todo accesible a través de una interfaz de usuario web limpia y responsiva.

Alojar Tiny File Manager en tu propio VPS mantiene tus archivos bajo tu control y te permite otorgar acceso basado en roles a los miembros del equipo con diferentes niveles de permiso. Su mínima huella significa que se ejecuta junto a tus aplicaciones existentes sin añadir una sobrecarga de recursos notable.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de Tiny File Manager

Operaciones Completas de Archivo

Subir, descargar, copiar, mover, renombrar y eliminar archivos y carpetas directamente desde el navegador sin requerir acceso SSH o FTP.

Acceso multiusuario

Defina múltiples cuentas de usuario con contraseñas individuales y niveles de permiso, incluyendo roles de solo lectura para acceso restringido.

Editor de texto integrado

Edita archivos de configuración, scripts y código directamente en el navegador con soporte de resaltado de sintaxis, evitando la necesidad de un editor separado.

Soporte de archivo

Cree archivos ZIP y extraiga archivos comprimidos a través de la interfaz web, simplificando las transferencias por lotes y las copias de seguridad sin herramientas de línea de comandos.

Búsqueda de Archivos

Busque en directorios por nombre de archivo o contenido para localizar archivos rápidamente sin navegar manualmente por los árboles de carpetas.

¿Por qué ejecutar Tiny File Manager en Hostinger?

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Ubicación de servidor recomendada:

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Lanzamiento local. Crecimiento global.

Elige un servidor cercano a tu público para mejorar la velocidad de carga. Contamos con centros de datos en Norteamérica, Europa, Asia y Sudamérica.
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Lanzamiento local. Crecimiento global.

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