Despliega Tiny File Manager con un solo clic.
Gestor de archivos web PHP ligero de un solo archivo para subir, descargar y organizar archivos del servidor desde cualquier navegador.
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Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con Tiny File Manager
Tiny File Manager es un gestor de archivos compacto y de código abierto que se ejecuta completamente como un único archivo PHP, ofreciéndote una interfaz completa basada en navegador para gestionar archivos en tu servidor sin clientes SSH o FTP. Soporta la carga y descarga de archivos, copiar, mover, renombrar, eliminar, la creación de archivos comprimidos y un editor de texto integrado — todo accesible a través de una interfaz de usuario web limpia y responsiva.
Alojar Tiny File Manager en tu propio VPS mantiene tus archivos bajo tu control y te permite otorgar acceso basado en roles a los miembros del equipo con diferentes niveles de permiso. Su mínima huella significa que se ejecuta junto a tus aplicaciones existentes sin añadir una sobrecarga de recursos notable.
Funciones clave de Tiny File Manager
Operaciones Completas de Archivo
Subir, descargar, copiar, mover, renombrar y eliminar archivos y carpetas directamente desde el navegador sin requerir acceso SSH o FTP.
Acceso multiusuario
Defina múltiples cuentas de usuario con contraseñas individuales y niveles de permiso, incluyendo roles de solo lectura para acceso restringido.
Editor de texto integrado
Edita archivos de configuración, scripts y código directamente en el navegador con soporte de resaltado de sintaxis, evitando la necesidad de un editor separado.
Soporte de archivo
Cree archivos ZIP y extraiga archivos comprimidos a través de la interfaz web, simplificando las transferencias por lotes y las copias de seguridad sin herramientas de línea de comandos.
Búsqueda de Archivos
Busque en directorios por nombre de archivo o contenido para localizar archivos rápidamente sin navegar manualmente por los árboles de carpetas.
¿Por qué ejecutar Tiny File Manager en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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