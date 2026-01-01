Implementa Tinode con instalación de un solo clic.
Plataforma de mensajería instantánea de código abierto con clientes móviles y web, chat en tiempo real y soporte para cifrado de extremo a extremo.
Elige un plan VPS para Tinode
Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con Tinode
Tinode es una plataforma de mensajería instantánea completamente de código abierto que ofrece una pila completa — un backend de servidor Go, clientes oficiales para web, iOS, Android y escritorio, y una API gRPC para integraciones personalizadas. Es compatible con mensajería uno a uno y en grupo, indicadores de escritura, confirmaciones de lectura, archivos adjuntos y cifrado de extremo a extremo opcional, llevando el conjunto de características de las plataformas de mensajería comerciales a la infraestructura que tú posees.
Alojar Tinode en un VPS significa que tus conversaciones, datos de usuario y transferencias de archivos nunca pasarán por un servicio de mensajería de terceros. Utiliza el cliente web integrado justo después de la implementación o conecta tus propias aplicaciones móviles y web a través de la API gRPC o REST.
Funciones clave de Tinode
Mensajería en tiempo real
Envía mensajes instantáneos con indicadores de escritura, confirmaciones de lectura y reacciones a mensajes a través de clientes web, iOS, Android y de escritorio simultáneamente.
Chats grupales y canales
Crea conversaciones grupales con membresía, roles y permisos configurables para equipos y comunidades de cualquier tamaño.
Cifrado de extremo a extremo
El cifrado E2E opcional mantiene el contenido del mensaje privado — ilegible para el servidor y cualquier intermediario, incluso el tuyo propio.
Compartir archivos y medios
Comparte imágenes, archivos y adjuntos directamente en las conversaciones, almacenados en tu propio sistema de archivos o en un bucket compatible con S3.
Llamadas de video y voz
El soporte WebRTC integrado permite realizar llamadas de video y voz directamente dentro de la interfaz de chat sin necesidad de cambiar a una aplicación separada.
gRPC y REST API
Las API completas de gRPC y REST le permiten integrar la mensajería de Tinode en aplicaciones personalizadas o integrarla con flujos de trabajo empresariales existentes.
¿Por qué ejecutar Tinode en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
El mejor hosting VPS con Docker
¡Estoy increíblemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfección. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte técnico ha sido rápido, competente y realmente servicial.
Todo va perfecto con Hostinger, el chatbot con IA y la asistencia humana se complementan de maravilla. El VPS es increíble, siempre estable. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Enhorabuena! 🚀
¡Por fin un proveedor de hosting VPS que lo hace bien! Tiene buenos precios, un panel de control excelente que respeta el tiempo de los usuarios, backups impecables, un buen soporte y es totalmente estable.
Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.
Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualización de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.
El VPS de Hostinger es increíble. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae ni falla.
La empresa va muy bien, estoy muy conforme con los servicios que uso. No es tan cara como otras y tiene planes y VPS realmente buenos.
Explora más aplicaciones para implementar
Apache Answer
Plataforma de preguntas y respuestas de código abierto para el intercambio de conocimientos del equipo y la creación de comunidad.