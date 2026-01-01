TiddlyWiki es una wiki de cÃ³digo abierto Ãºnica que almacena todo como unidades individuales llamadas tiddlers â€” notas, tareas, imÃ¡genes, fragmentos de cÃ³digo y cualquier otra pieza de informaciÃ³n. A diferencia de las herramientas jerÃ¡rquicas para tomar notas, los tiddlers se pueden vincular, etiquetar y transcluir libremente, por lo que tu base de conocimientos crece orgÃ¡nicamente sin forzar el contenido en carpetas o categorÃ­as.

Alojar TiddlyWiki en un VPS mantiene tus notas y tu base de conocimientos personal completamente privadas y accesibles desde cualquier navegador. Esta implementaciÃ³n ejecuta TiddlyWiki en modo servidor, proporcionando sincronizaciÃ³n multidispositivo y almacenamiento persistente respaldado por un volumen con nombre â€” para que tus tiddlers nunca se pierdan entre reinicios de contenedores.