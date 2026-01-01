Despliega Tianji con instalación en un clic.
Plataforma de análisis integral de código abierto que combina analíticas web, monitoreo de tiempo de actividad y seguimiento del estado del servidor en un solo panel.
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Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con Tianji
Tianji es un centro de información todo en uno de código abierto que reúne análisis de sitios web, monitoreo de tiempo de actividad y seguimiento del estado del servidor bajo una única interfaz. En lugar de gestionar herramientas separadas para cada preocupación, Tianji te permite rastrear métricas de visitantes, monitorear si tus servicios son accesibles y reportar el estado de tus servidores, todo desde un solo panel con un sistema de notificación unificado.
Diseñado tanto para equipos como para operadores individuales, Tianji admite el acceso multiusuario con permisos basados en roles y restringe los nuevos registros por defecto para que solo los usuarios invitados puedan unirse. Una OpenAPI integrada proporciona acceso programático a todos los datos. El autoalojamiento mantiene tus datos de análisis y monitoreo en tu propia infraestructura, lejos de plataformas de terceros.
Funciones clave de Tianji
Analíticas del sitio web
Rastrea las vistas de página, visitantes únicos, fuentes de referencia y parámetros UTM sin depender de Google Analytics ni enviar datos a terceros.
Monitoreo de tiempo de actividad
Verifica continuamente si tus sitios web y APIs están accesibles y recibe alertas inmediatamente cuando un servicio deje de funcionar.
Seguimiento del estado del servidor
Instale el reportero ligero de Tianji en cualquier servidor para transmitir métricas de CPU, memoria, disco y red de vuelta a su panel de control.
Notificaciones inteligentes
Dirige las alertas por tiempo de inactividad y problemas del servidor a Telegram, Slack, correo electrónico, webhooks y otros canales desde una única configuración.
Acceso a OpenAPI
Una API REST completamente documentada le permite consultar datos de análisis y monitoreo programáticamente para paneles personalizados o integraciones.
¿Por qué ejecutar Tianji en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
El mejor hosting VPS con Docker
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