Hasta un 69% de descuento en Tianji

Despliega Tianji con instalación en un clic.

Plataforma de análisis integral de código abierto que combina analíticas web, monitoreo de tiempo de actividad y seguimiento del estado del servidor en un solo panel.

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VPS administrado con IA
MXN104.99/mes
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Despliega Tianji con instalación en un clic.

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-66%
KVM 1
MXN308.99
MXN104.99/mes
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Se renueva a MXN 210.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-59%
KVM 2
MXN381.99
MXN154.99/mes
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Se renueva a MXN 273.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
MXN689.99
MXN210.99/mes
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Se renueva a MXN 525.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-67%
KVM 8
MXN1,260.99
MXN420.99/mes
Elegir plan
Se renueva a MXN 910.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
-66%
KVM 1
MXN308.99
MXN104.99/mes
Elegir plan
Se renueva a MXN 210.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-59%
KVM 2
MXN381.99
MXN154.99/mes
Elegir plan
Se renueva a MXN 273.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
MXN689.99
MXN210.99/mes
Elegir plan
Se renueva a MXN 525.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-67%
KVM 8
MXN1,260.99
MXN420.99/mes
Elegir plan
Se renueva a MXN 910.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda

Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar

Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año
Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año

Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Puedes pagar hasta en 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Todo lo que puedes crear con Tianji

Tianji es un centro de información todo en uno de código abierto que reúne análisis de sitios web, monitoreo de tiempo de actividad y seguimiento del estado del servidor bajo una única interfaz. En lugar de gestionar herramientas separadas para cada preocupación, Tianji te permite rastrear métricas de visitantes, monitorear si tus servicios son accesibles y reportar el estado de tus servidores, todo desde un solo panel con un sistema de notificación unificado.

Diseñado tanto para equipos como para operadores individuales, Tianji admite el acceso multiusuario con permisos basados en roles y restringe los nuevos registros por defecto para que solo los usuarios invitados puedan unirse. Una OpenAPI integrada proporciona acceso programático a todos los datos. El autoalojamiento mantiene tus datos de análisis y monitoreo en tu propia infraestructura, lejos de plataformas de terceros.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de Tianji

Analíticas del sitio web

Rastrea las vistas de página, visitantes únicos, fuentes de referencia y parámetros UTM sin depender de Google Analytics ni enviar datos a terceros.

Monitoreo de tiempo de actividad

Verifica continuamente si tus sitios web y APIs están accesibles y recibe alertas inmediatamente cuando un servicio deje de funcionar.

Seguimiento del estado del servidor

Instale el reportero ligero de Tianji en cualquier servidor para transmitir métricas de CPU, memoria, disco y red de vuelta a su panel de control.

Notificaciones inteligentes

Dirige las alertas por tiempo de inactividad y problemas del servidor a Telegram, Slack, correo electrónico, webhooks y otros canales desde una única configuración.

Acceso a OpenAPI

Una API REST completamente documentada le permite consultar datos de análisis y monitoreo programáticamente para paneles personalizados o integraciones.

¿Por qué ejecutar Tianji en Hostinger?

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Ubicación de servidor recomendada:

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Lanzamiento local. Crecimiento global.

Elige un servidor cercano a tu público para mejorar la velocidad de carga. Contamos con centros de datos en Norteamérica, Europa, Asia y Sudamérica.
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Lanzamiento local. Crecimiento global.

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