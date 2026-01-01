ThinkDashboard es un panel de marcadores minimalista y autoalojado, construido en Go y JavaScript puro, para personas que desean una página de inicio de navegador rápida sin la sobrecarga de los paneles de control de homelab típicos. Los marcadores se agrupan en categorías, se organizan en varias páginas y se muestran a través de una interfaz limpia, centrada en texto, que carga instantáneamente en computadoras de escritorio y dispositivos móviles.

A cada marcador se le puede asignar un atajo de teclado, por lo que abrir un destino frecuente es tan rápido como presionar una tecla — sin ratón, sin menú desplegable de búsqueda, sin extensiones de terceros. Todos los datos residen en archivos JSON en un volumen persistente, lo que facilita las copias de seguridad y mantiene su colección de marcadores completamente en su propio VPS en lugar de un servicio de marcadores alojado.