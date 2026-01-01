Despliega The Lounge con una instalaciĂłn de un solo clic.
Cliente IRC autoalojado y siempre activo que te mantiene conectado y almacena tu historial completo de mensajes en todos tus dispositivos.
Elige un plan VPS para The Lounge
Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con The Lounge
The Lounge es un cliente IRC basado en web y autoalojado que funciona como un bouncer IRC persistente â manteniĂ©ndose conectado a las redes 24/7 para que nunca te pierdas mensajes. Almacena el historial completo de chat y sincroniza los marcadores de lectura en todos tus dispositivos a travĂ©s de una interfaz de navegador responsiva.
Alojar The Lounge en un VPS le da a cada usuario una presencia IRC permanente sin necesidad de un servicio BNC separado. Soporta mĂșltiples cuentas de usuario, autenticaciĂłn SASL y LDAP, notificaciones push, previsualizaciones de enlaces y conexiones simultĂĄneas a mĂșltiples redes IRC.
Funciones clave de The Lounge
ConexiĂłn siempre activa
The Lounge permanece conectado a las redes IRC 24/7 en tu VPS, por lo que los mensajes nunca se pierden incluso cuando tus dispositivos estĂĄn desconectados.
Historial completo de mensajes
Todos los mensajes se almacenan en el servidor y se sincronizan en todos los dispositivos, lo que te brinda un historial completo desde cualquier navegador.
Soporte multi-red
ConĂ©ctate a mĂșltiples redes IRC simultĂĄneamente con cuentas separadas para cada usuario en tu servidor.
Notificaciones push
Recibe notificaciones push para dispositivos mĂłviles y de escritorio para menciones y mensajes directos sin necesidad de mantener una pestaĂ±a del navegador abierta.
ÂżPor quĂ© ejecutar The Lounge en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicaciĂłn al instante con una configuraciĂłn ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciĂłn DDoS y monitorizaciĂłn continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta mĂșltiples contenedores Docker desde un Ășnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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ContactĂ© con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedĂ© muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increĂblemente pacientes y minuciosos.
Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualizaciĂłn de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.
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