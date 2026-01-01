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Cliente IRC autoalojado y siempre activo que te mantiene conectado y almacena tu historial completo de mensajes en todos tus dispositivos.

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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Puedes pagar hasta en 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em atĂ© 12x

Todo lo que puedes crear con The Lounge

The Lounge es un cliente IRC basado en web y autoalojado que funciona como un bouncer IRC persistente â manteniĂ©ndose conectado a las redes 24/7 para que nunca te pierdas mensajes. Almacena el historial completo de chat y sincroniza los marcadores de lectura en todos tus dispositivos a travĂ©s de una interfaz de navegador responsiva.

Alojar The Lounge en un VPS le da a cada usuario una presencia IRC permanente sin necesidad de un servicio BNC separado. Soporta mĂșltiples cuentas de usuario, autenticaciĂłn SASL y LDAP, notificaciones push, previsualizaciones de enlaces y conexiones simultĂĄneas a mĂșltiples redes IRC.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de The Lounge

ConexiĂłn siempre activa

The Lounge permanece conectado a las redes IRC 24/7 en tu VPS, por lo que los mensajes nunca se pierden incluso cuando tus dispositivos estĂĄn desconectados.

Historial completo de mensajes

Todos los mensajes se almacenan en el servidor y se sincronizan en todos los dispositivos, lo que te brinda un historial completo desde cualquier navegador.

Soporte multi-red

ConĂ©ctate a mĂșltiples redes IRC simultĂĄneamente con cuentas separadas para cada usuario en tu servidor.

Notificaciones push

Recibe notificaciones push para dispositivos mĂłviles y de escritorio para menciones y mensajes directos sin necesidad de mantener una pestaĂ±a del navegador abierta.

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Gad Iradufasha
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ÂĄEstoy increĂ­blemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfecciĂłn. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte tĂ©cnico ha sido rĂĄpido, competente y realmente servicial.

Maxim Shishkin
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Noel
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ÂĄPor fin un proveedor de hosting VPS que lo hace bien! Tiene buenos precios, un panel de control excelente que respeta el tiempo de los usuarios, backups impecables, un buen soporte y es totalmente estable.

Omkar
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ContactĂ© con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedĂ© muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increĂ­blemente pacientes y minuciosos.

Sylvain
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Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualizaciĂłn de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.

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El VPS de Hostinger es increĂ­ble. Siempre funciona, es rĂĄpido y estable. Nunca se cae ni falla.

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La empresa va muy bien, estoy muy conforme con los servicios que uso. No es tan cara como otras y tiene planes y VPS realmente buenos.

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