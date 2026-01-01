Despliega Syncthing con un solo clic.
SincronizaciÃ³n de archivos peer-to-peer de cÃ³digo abierto que mantiene tus datos privados y encriptados en todos los dispositivos.
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Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con Syncthing
Syncthing es una herramienta de sincronizaciÃ³n de archivos descentralizada que sincroniza continuamente archivos entre tus dispositivos sin ningÃºn servidor central. Todos los datos permanecen en tus dispositivos y se transfieren con cifrado TLS y secreto perfecto hacia adelante â€” sin intermediarios en la nube, sin necesidad de cuenta.
Alojar Syncthing en un VPS crea un nodo de sincronizaciÃ³n persistente que permanece en lÃnea 24/7, asegurando que todos tus dispositivos se mantengan actualizados incluso cuando algunos estÃ¡n desconectados. Con soporte para versionado de carpetas, manejo de conflictos y clientes multiplataforma, Syncthing es la alternativa que prioriza la privacidad a Dropbox y Google Drive.
Funciones clave de Syncthing
Sin servidor central
Los archivos se sincronizan directamente entre tus dispositivos sin almacenamiento en la nube de terceros, manteniendo tus datos completamente bajo tu control.
Cifrado de extremo a extremo
Todas las transferencias usan TLS con secreto hacia adelante perfecto, lo que garantiza que sus archivos no pueden ser interceptados ni leÃdos por nadie mÃ¡s.
Modos de carpeta flexibles
Configure carpetas como solo envÃo, solo recepciÃ³n o bidireccionales para controlar exactamente cÃ³mo fluyen los datos entre dispositivos.
Control de versiones de archivos
MantÃ©n versiones histÃ³ricas de archivos modificados o eliminados con polÃticas de retenciÃ³n configurables para recuperarte de cambios accidentales.
Clientes multiplataforma
Los clientes nativos para Linux, Windows, macOS y Android mantienen cada dispositivo sincronizado desde un Ãºnico nodo VPS persistente.
Â¿Por quÃ© ejecutar Syncthing en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicaciÃ³n al instante con una configuraciÃ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciÃ³n DDoS y monitorizaciÃ³n continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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