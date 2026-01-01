Sure es una aplicaciÃ³n de finanzas personales y gestiÃ³n de patrimonio de cÃ³digo abierto, mantenida por la comunidad, diseÃ±ada para personas que quieren tener el control total de sus datos financieros. Rastrea cuentas bancarias, inversiones y prÃ©stamos, registra y categoriza transacciones, monitorea el patrimonio neto a lo largo del tiempo y es compatible con hogares multiusuario â€” todo almacenado en una base de datos PostgreSQL en tu propia infraestructura.

A diferencia de las herramientas financieras alojadas, Sure se ejecuta completamente en tu servidor sin suscripciÃ³n SaaS, sin compartir datos con terceros y sin riesgo de interrupciÃ³n del servicio. La integraciÃ³n opcional de OpenAI aÃ±ade categorizaciÃ³n de transacciones impulsada por IA y consultas financieras en lenguaje natural. Un worker Sidekiq en segundo plano maneja las importaciones programadas y las notificaciones mientras que la aplicaciÃ³n principal sirve el panel interactivo.