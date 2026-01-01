Despliega Sure con un solo clic.
AplicaciÃ³n de finanzas personales autohospedada para el seguimiento del patrimonio neto, cuentas, transacciones e inversiones con control total de los datos.
Elige un plan VPS para Sure
Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con Sure
Sure es una aplicaciÃ³n de finanzas personales y gestiÃ³n de patrimonio de cÃ³digo abierto, mantenida por la comunidad, diseÃ±ada para personas que quieren tener el control total de sus datos financieros. Rastrea cuentas bancarias, inversiones y prÃ©stamos, registra y categoriza transacciones, monitorea el patrimonio neto a lo largo del tiempo y es compatible con hogares multiusuario â€” todo almacenado en una base de datos PostgreSQL en tu propia infraestructura.
A diferencia de las herramientas financieras alojadas, Sure se ejecuta completamente en tu servidor sin suscripciÃ³n SaaS, sin compartir datos con terceros y sin riesgo de interrupciÃ³n del servicio. La integraciÃ³n opcional de OpenAI aÃ±ade categorizaciÃ³n de transacciones impulsada por IA y consultas financieras en lenguaje natural. Un worker Sidekiq en segundo plano maneja las importaciones programadas y las notificaciones mientras que la aplicaciÃ³n principal sirve el panel interactivo.
Funciones clave de Sure
Panel de control de Patrimonio Neto
Agrega todos los saldos de las cuentas en una vista Ãºnica de patrimonio neto que se actualiza a medida que se registran las transacciones, ofreciendo una imagen clara de la salud financiera total.
GestiÃ³n de cuentas
Monitorea cuentas de cheques, de ahorro, de tarjeta de crÃ©dito, de prÃ©stamo y de inversiÃ³n desde una sola interfaz con el historial completo de transacciones para cada una.
CategorizaciÃ³n de Transacciones
Importa, organiza y categoriza transacciones con automatizaciÃ³n basada en reglas y anulaciones manuales para crear informes de gastos precisos.
Seguimiento de Portafolio de Inversiones
Monitorear las tenencias de acciones y el rendimiento de la cartera con datos de precios en tiempo real obtenidos de Yahoo Finance o Twelve Data en un horario configurable.
Asistente financiero con IA
La integraciÃ³n opcional de OpenAI permite consultas en lenguaje natural sobre patrones de gasto y la categorizaciÃ³n automatizada de transacciones importadas.
Hogares multiusuario
Invita a los miembros del hogar con sus propias cuentas mientras comparten presupuestos y metas financieras en la misma instancia autoalojada.
Â¿Por quÃ© ejecutar Sure en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicaciÃ³n al instante con una configuraciÃ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciÃ³n DDoS y monitorizaciÃ³n continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicaciÃ³n al instante con una configuraciÃ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciÃ³n DDoS y monitorizaciÃ³n continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
El mejor hosting VPS con Docker
Â¡Estoy increÃblemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfecciÃ³n. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte tÃ©cnico ha sido rÃ¡pido, competente y realmente servicial.
Todo va perfecto con Hostinger, el chatbot con IA y la asistencia humana se complementan de maravilla. El VPS es increÃble, siempre estable. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. Â¡Enhorabuena! ðŸš€
Â¡Por fin un proveedor de hosting VPS que lo hace bien! Tiene buenos precios, un panel de control excelente que respeta el tiempo de los usuarios, backups impecables, un buen soporte y es totalmente estable.
ContactÃ© con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedÃ© muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increÃblemente pacientes y minuciosos.
Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualizaciÃ³n de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.
El VPS de Hostinger es increÃble. Siempre funciona, es rÃ¡pido y estable. Nunca se cae ni falla.
La empresa va muy bien, estoy muy conforme con los servicios que uso. No es tan cara como otras y tiene planes y VPS realmente buenos.
Explora mÃ¡s aplicaciones para implementar
Anki Sync Server Enhanced
Servidor de sincronizaciÃ³n de Anki autoalojado con soporte multiusuario, copias de seguridad y panel de control web