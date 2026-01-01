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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Puedes pagar hasta en 12 cuotas

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Todo lo que puedes crear con Sure

Sure es una aplicaciÃ³n de finanzas personales y gestiÃ³n de patrimonio de cÃ³digo abierto, mantenida por la comunidad, diseÃ±ada para personas que quieren tener el control total de sus datos financieros. Rastrea cuentas bancarias, inversiones y prÃ©stamos, registra y categoriza transacciones, monitorea el patrimonio neto a lo largo del tiempo y es compatible con hogares multiusuario â€” todo almacenado en una base de datos PostgreSQL en tu propia infraestructura.

A diferencia de las herramientas financieras alojadas, Sure se ejecuta completamente en tu servidor sin suscripciÃ³n SaaS, sin compartir datos con terceros y sin riesgo de interrupciÃ³n del servicio. La integraciÃ³n opcional de OpenAI aÃ±ade categorizaciÃ³n de transacciones impulsada por IA y consultas financieras en lenguaje natural. Un worker Sidekiq en segundo plano maneja las importaciones programadas y las notificaciones mientras que la aplicaciÃ³n principal sirve el panel interactivo.

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Funciones clave de Sure

Panel de control de Patrimonio Neto

Agrega todos los saldos de las cuentas en una vista Ãºnica de patrimonio neto que se actualiza a medida que se registran las transacciones, ofreciendo una imagen clara de la salud financiera total.

GestiÃ³n de cuentas

Monitorea cuentas de cheques, de ahorro, de tarjeta de crÃ©dito, de prÃ©stamo y de inversiÃ³n desde una sola interfaz con el historial completo de transacciones para cada una.

CategorizaciÃ³n de Transacciones

Importa, organiza y categoriza transacciones con automatizaciÃ³n basada en reglas y anulaciones manuales para crear informes de gastos precisos.

Seguimiento de Portafolio de Inversiones

Monitorear las tenencias de acciones y el rendimiento de la cartera con datos de precios en tiempo real obtenidos de Yahoo Finance o Twelve Data en un horario configurable.

Asistente financiero con IA

La integraciÃ³n opcional de OpenAI permite consultas en lenguaje natural sobre patrones de gasto y la categorizaciÃ³n automatizada de transacciones importadas.

Hogares multiusuario

Invita a los miembros del hogar con sus propias cuentas mientras comparten presupuestos y metas financieras en la misma instancia autoalojada.

Â¿Por quÃ© ejecutar Sure en Hostinger?

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Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

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Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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Omkar
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ContactÃ© con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedÃ© muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increÃ­blemente pacientes y minuciosos.

Sylvain
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Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualizaciÃ³n de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.

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El VPS de Hostinger es increÃ­ble. Siempre funciona, es rÃ¡pido y estable. Nunca se cae ni falla.

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La empresa va muy bien, estoy muy conforme con los servicios que uso. No es tan cara como otras y tiene planes y VPS realmente buenos.

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