Implementa Super Productivity con una instalación de un solo clic.
Gestor de tareas avanzado que combina listas de tareas, seguimiento de tiempo, temporizador Pomodoro e integraciones con Jira, GitHub y GitLab en una sola herramienta.
Elige un plan VPS para Super Productivity
Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con Super Productivity
Super Productividad unifica la gestión de tareas, el seguimiento del tiempo y las integraciones de herramientas para desarrolladores en una sola aplicación. Combina listas de tareas estructuradas con la técnica Pomodoro para la gestión del tiempo, la generación automática de hojas de tiempo y las integraciones directas con Jira, GitHub, GitLab y Trello — para que los problemas asignados fluyan a tu lista de tareas sin entrada manual y los registros de trabajo se sincronicen automáticamente.
El autoalojamiento en tu VPS hace que Super Productividad sea accesible desde cualquier navegador sin necesidad de instalar una aplicación de escritorio, mientras mantienes tus datos de tareas, detalles de clientes y patrones de trabajo en una infraestructura que tú controlas. Sin análisis, sin telemetría y sin tarifas por usuario.
Funciones clave de Super Productivity
Seguimiento de tiempo integrado
Registra el tiempo por tarea con la generación automática de hojas de tiempo — ideal para la facturación a clientes, los informes de sprint y para entender dónde se van tus horas.
Temporizador Pomodoro
Soporte integrado para la técnica Pomodoro con intervalos de trabajo y descanso configurables, además de recordatorios para mantener el enfoque y prevenir el agotamiento.
Sincronización de Jira y GitHub
Autoimporta los tickets de Jira asignados y los problemas de GitHub a tu lista de tareas y envía los registros de trabajo de vuelta para mantener las herramientas del proyecto sincronizadas.
Subtareas y proyectos
Organiza el trabajo con subtareas jerárquicas, proyectos y etiquetas codificadas por colores para que las iniciativas complejas se mantengan estructuradas y manejables.
Métricas de productividad
Registra las tareas completadas, el tiempo de concentración y los patrones diarios a lo largo del tiempo para que puedas identificar cuellos de botella en el flujo de trabajo y mejorar tus hábitos.
¿Por qué ejecutar Super Productivity en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
El mejor hosting VPS con Docker
¡Estoy increíblemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfección. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte técnico ha sido rápido, competente y realmente servicial.
Todo va perfecto con Hostinger, el chatbot con IA y la asistencia humana se complementan de maravilla. El VPS es increíble, siempre estable. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Enhorabuena! 🚀
¡Por fin un proveedor de hosting VPS que lo hace bien! Tiene buenos precios, un panel de control excelente que respeta el tiempo de los usuarios, backups impecables, un buen soporte y es totalmente estable.
Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.
Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualización de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.
El VPS de Hostinger es increíble. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae ni falla.
La empresa va muy bien, estoy muy conforme con los servicios que uso. No es tan cara como otras y tiene planes y VPS realmente buenos.