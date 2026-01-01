Stirling PDF es una plataforma de manipulaciĆ³n de PDF autoalojada que maneja mĆ”s de 50 operaciones de documentos completamente en su propio servidor. Fusionar, dividir, rotar, comprimir, convertir entre formatos de Office y PDF, aplicar OCR, redactar contenido sensible, aĆ±adir marcas de agua, aplicar firmas digitales y exportar a PDF/A ā todo a travĆ©s de una interfaz web limpia accesible desde cualquier navegador. Sin lĆ­mites de tamaĆ±o de archivo. Sin cuotas de uso. Sin documentos que salgan de su infraestructura.

Para equipos legales, departamentos de finanzas y cualquier organizaciĆ³n que maneje documentos confidenciales, autoalojar Stirling PDF es la forma mĆ”s sencilla de obtener procesamiento de PDF de nivel empresarial, asegurando que los archivos sensibles nunca pasen por un servicio en la nube de terceros.