Deploy Solidtime in one click installation.
Modern open-source time tracking for freelancers and agencies with billing rates, client management, and multi-organization support.
Elige un plan VPS para Solidtime
Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con Solidtime
Solidtime is an open-source time tracking application designed for freelancers, consultants, and agencies that need accurate billing and project oversight. It provides a clean interface for logging time against clients and projects, configuring billable rates at the organization, project, or member level, and generating PDF reports for invoicing â€” all without a per-seat subscription.
Self-hosting Solidtime on a VPS means your time data and client records stay on infrastructure you control, with no third-party access to billing information. Unlike hosted tools that increase costs as teams grow, a self-hosted instance supports unlimited users and organizations with no recurring fees beyond the server.
Funciones clave de Solidtime
Configurable billing rates
Set hourly rates per organization, project, or individual member so billable time is calculated correctly for every client engagement.
Multi-organization support
Manage multiple organizations and client workspaces from a single Solidtime account without separate logins or instances.
PDF report export
Generate detailed time reports as PDFs for client invoicing, directly from the web interface using the bundled Gotenberg service.
Import from Toggl & Clockify
Migrate existing time entries from Toggl, Clockify, or CSV files so billing history is preserved when switching to self-hosted.
REST API access
Full API enables integration with invoicing tools, project management software, and custom automation workflows.
Â¿Por quÃ© ejecutar Solidtime en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicaciÃ³n al instante con una configuraciÃ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciÃ³n DDoS y monitorizaciÃ³n continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicaciÃ³n al instante con una configuraciÃ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciÃ³n DDoS y monitorizaciÃ³n continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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