Snac2 es una instancia minimalista de ActivityPub escrita en C portable sin dependencias de base de datos — todos los datos se almacenan como archivos planos en el disco. Diseñado para individuos e instancias pequeñas, se federa con Mastodon, Pleroma, Pixelfed y el Fediverso en general mientras se ejecuta cómodamente en pequeñas instancias de VPS o computadoras de placa única.

Alojar Snac2 por tu cuenta te da una identidad personal en el Fediverso sin depender de instancias de terceros que pueden cerrar, desfederarse o cambiar políticas. La arquitectura de un solo binario, la falta de base de datos y la API compatible con Mastodon hacen de Snac2 una de las formas más ligeras y fáciles de mantener para participar en redes sociales descentralizadas.