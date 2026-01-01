Despliega Slink con un solo clic.
Plataforma autoalojada para compartir imágenes, con prioridad a la privacidad, que incluye eliminación automática de metadatos EXIF y compresión configurable.
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Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con Slink
Slink es una plataforma de autoalojamiento para compartir imágenes, construida en torno a la privacidad, la propiedad y la transparencia. A diferencia de los servicios comerciales de alojamiento de imágenes que escanean las cargas para publicidad, reclaman amplios derechos de licencia o imponen políticas de contenido arbitrarias, Slink asegura que mantengas un control total sobre tu contenido visual — almacenado localmente en tu propio servidor sin acceso de terceros.
Alojar Slink en tu propio VPS significa que tus imágenes nunca abandonan tu infraestructura. La eliminación automática de metadatos EXIF elimina las coordenadas GPS, la información del dispositivo y las marcas de tiempo de cada carga, protegiendo la privacidad por defecto. Con compresión configurable, flujos de trabajo de aprobación de usuarios y políticas de contraseñas, Slink proporciona un entorno profesional para compartir imágenes bajo tus propios términos.
Funciones clave de Slink
Eliminación de metadatos EXIF
Elimina automáticamente las coordenadas GPS, la información del dispositivo y las marcas de tiempo de cada imagen subida para proteger la privacidad por defecto.
Compresión configurable
Establezca la calidad de compresión y los límites de tamaño de carga para equilibrar la fidelidad de la imagen con la eficiencia del almacenamiento para su caso de uso específico.
Administración de usuarios
Los flujos de trabajo de aprobación opcionales y las políticas configurables de fortaleza de contraseña le permiten controlar quién puede cargar y compartir imágenes.
Almacenamiento local
Todas las imágenes se almacenan directamente en tu VPS — sin depósitos en la nube, sin CDN de terceros, sin dependencias externas para tu contenido.
URLs Compartibles Únicas
Cada carga recibe una URL única para compartir fácilmente, dando a los destinatarios acceso directo sin requerir cuentas o instalaciones de aplicaciones.
¿Por qué ejecutar Slink en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
El mejor hosting VPS con Docker
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