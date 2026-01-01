Slash es un gestor de atajos de enlaces autoalojado para individuos y equipos que buscan una forma más limpia de compartir y acceder a URLs. En lugar de marcadores dispersos en diferentes navegadores o enlaces de redirección difíciles de recordar, Slash te permite definir atajos con prefijo s/ — escribe s/docs en la barra de direcciones de tu navegador (con la extensión instalada) y llega directamente a tu destino. Los atajos pueden ser etiquetados, agrupados en colecciones compartibles y limitados a tu equipo o mantenidos en privado.

A diferencia de los acortadores de enlaces alojados que registran tu tráfico y monetizan tus datos, autoalojar Slash en un VPS mantiene todos los análisis de atajos y datos de uso en una infraestructura que tú controlas — no se requiere suscripción, no hay servicio externo en el que confiar y no hay límite en el número de atajos que puedes crear.