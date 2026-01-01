Despliega SilverBullet con una instalación de un solo clic.
Aplicación de código abierto para tomar notas con Markdown, consultas en vivo y un sistema de complementos que se ejecuta en tu navegador.
Elige un plan VPS para SilverBullet
Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con SilverBullet
SilverBullet es una aplicación de toma de notas de código abierto y autoalojada, construida en torno a Markdown y diseñada para la gestión de conocimiento personal. Se ejecuta completamente en tu navegador como una aplicación web progresiva, manteniendo todos los datos en tu propio servidor, lo que te da acceso sin conexión, consultas en tiempo real a través de tus notas y un potente sistema de complementos para su extensibilidad.
Alojar SilverBullet en tu VPS significa que tus notas siempre estarán accesibles desde cualquier dispositivo, sincronizadas en tiempo real y almacenadas de forma privada sin depender de ningún servicio de toma de notas en la nube.
Funciones clave de SilverBullet
Consultas en tiempo real
Integra consultas dinámicas dentro de tus notas que extraen y muestran datos de toda tu base de conocimientos en tiempo real.
Ecosistema de complementos
Amplía la funcionalidad con complementos de la comunidad para tareas, calendarios, sincronización de Git, finalización de IA y más.
PWA sin conexión primero
Funciona sin conexión como una aplicación web progresiva — las ediciones se sincronizan automáticamente cuando te vuelvas a conectar.
Markdown nativo
Escribe en Markdown estándar con enlaces estilo wiki, etiquetas y metadatos de encabezado para la toma de notas estructurada.
Paleta de comandos
Interfaz controlada por teclado con comandos de barra y una paleta de comandos para navegación y acciones rápidas.
¿Por qué ejecutar SilverBullet en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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