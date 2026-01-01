Implementa SigNoz con una instalación de un solo clic.
APM nativo de OpenTelemetry que unifica rastreos distribuidos, métricas y registros bajo una plataforma de código abierto.
Elige un plan VPS para SigNoz
Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con SigNoz
SigNoz es una plataforma de observabilidad de código abierto de pila completa, construida de forma nativa sobre OpenTelemetry. Reemplaza múltiples herramientas aisladas —un backend de rastreo, un almacén de métricas y un agregador de registros— con una única aplicación que correlaciona las tres señales en una sola interfaz de usuario. Los ingenieros pueden saltar de un rastreo lento directamente a los registros y métricas de infraestructura relacionados sin cambiar de pestañas ni unir datos manualmente.
A diferencia de los proveedores de APM SaaS, el autoalojamiento de SigNoz en su propio VPS mantiene todos los datos de telemetría en la infraestructura que usted controla, sin precios por asiento ni límites de retención de datos impuestos por terceros. El motor de almacenamiento ClickHouse hace que las consultas sean rápidas incluso con altos volúmenes de ingesta, y el soporte nativo de OpenTelemetry significa que cualquier servicio instrumentado con OTel envía datos sin SDKs específicos del proveedor.
Funciones clave de SigNoz
Rastreo distribuido
Visualice los flujos de solicitudes de extremo a extremo entre servicios con gráficos de llama, detalles de tramos y desgloses de latencia P50/P95/P99.
Monitoreo de métricas
Ingerir y consultar métricas de infraestructura y aplicación a través de OpenTelemetry, con paneles y reglas de alerta integrados.
Gestión de registros
Centralice los registros de todos los servicios, filtre por contexto de rastreo y realice búsquedas de texto completo sin una pila de registro separada.
Señales correlacionadas
Pasa de un rastreo lento a los registros correlacionados y métricas del host con un solo clic — sin necesidad de correlación manual entre herramientas separadas.
OpenTelemetry nativo
Cualquier servicio ya instrumentado con SDKs de OTel envía datos a SigNoz inmediatamente, sin dependencia de proveedor o agentes personalizados.
Alertas integradas
Define alertas de umbral y anomalías en cualquier métrica o señal de rastreo y envía notificaciones a Slack, PagerDuty o webhooks.
¿Por qué ejecutar SigNoz en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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