Hasta un 69% de descuento en SigNoz

Implementa SigNoz con una instalación de un solo clic.

APM nativo de OpenTelemetry que unifica rastreos distribuidos, métricas y registros bajo una plataforma de código abierto.

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Backups automáticos semanales gratis
VPS administrado con IA
MXN210.99/mes
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Garantía de reembolso de 30 días
Implementa SigNoz con una instalación de un solo clic.

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-69%
KVM 4
MXN689.99
MXN210.99/mes
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Se renueva a MXN 525.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-67%
KVM 8
MXN1,260.99
MXN420.99/mes
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Se renueva a MXN 910.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
MXN689.99
MXN210.99/mes
Elegir plan
Se renueva a MXN 525.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-67%
KVM 8
MXN1,260.99
MXN420.99/mes
Elegir plan
Se renueva a MXN 910.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda

Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar

Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año
Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año

Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Puedes pagar hasta en 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Todo lo que puedes crear con SigNoz

SigNoz es una plataforma de observabilidad de código abierto de pila completa, construida de forma nativa sobre OpenTelemetry. Reemplaza múltiples herramientas aisladas —un backend de rastreo, un almacén de métricas y un agregador de registros— con una única aplicación que correlaciona las tres señales en una sola interfaz de usuario. Los ingenieros pueden saltar de un rastreo lento directamente a los registros y métricas de infraestructura relacionados sin cambiar de pestañas ni unir datos manualmente.

A diferencia de los proveedores de APM SaaS, el autoalojamiento de SigNoz en su propio VPS mantiene todos los datos de telemetría en la infraestructura que usted controla, sin precios por asiento ni límites de retención de datos impuestos por terceros. El motor de almacenamiento ClickHouse hace que las consultas sean rápidas incluso con altos volúmenes de ingesta, y el soporte nativo de OpenTelemetry significa que cualquier servicio instrumentado con OTel envía datos sin SDKs específicos del proveedor.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de SigNoz

Rastreo distribuido

Visualice los flujos de solicitudes de extremo a extremo entre servicios con gráficos de llama, detalles de tramos y desgloses de latencia P50/P95/P99.

Monitoreo de métricas

Ingerir y consultar métricas de infraestructura y aplicación a través de OpenTelemetry, con paneles y reglas de alerta integrados.

Gestión de registros

Centralice los registros de todos los servicios, filtre por contexto de rastreo y realice búsquedas de texto completo sin una pila de registro separada.

Señales correlacionadas

Pasa de un rastreo lento a los registros correlacionados y métricas del host con un solo clic — sin necesidad de correlación manual entre herramientas separadas.

OpenTelemetry nativo

Cualquier servicio ya instrumentado con SDKs de OTel envía datos a SigNoz inmediatamente, sin dependencia de proveedor o agentes personalizados.

Alertas integradas

Define alertas de umbral y anomalías en cualquier métrica o señal de rastreo y envía notificaciones a Slack, PagerDuty o webhooks.

¿Por qué ejecutar SigNoz en Hostinger?

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Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

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Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Ubicación de servidor recomendada:

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Lanzamiento local. Crecimiento global.

Elige un servidor cercano a tu público para mejorar la velocidad de carga. Contamos con centros de datos en Norteamérica, Europa, Asia y Sudamérica.
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